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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يناقش مع وزير المالية البحريني سبل دفع التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين

وزير الخارجية
وزير الخارجية
أ ش أ

عقد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم /السبت/ خلال زيارته الحالية إلى المنامة، لقاء مع الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين الشقيقة.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء شهد التأكيد على عمق العلاقات الوثيقة التي تجمع لمعقد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم /السبت/ خلال زيارته الحالية إلى المنامة، لقاء مع الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين الشقيقة.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء شهد التأكيد على عمق العلاقات الوثيقة التي تجمع مصر والبحرين، والحرص المشترك على الارتقاء بالشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

وتناول اللقاء سبل تعزيز الاستثمارات المشتركة، لاسيما في إطار ما يتمتع به البلدان من إمكانيات وخبرات ومميزات في قطاعات البنية التحتية واللوجستيات والطاقة وغيرها، مع استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بتلك القطاعات، والتطرق إلى الترتيبات الجارية لعقد الدورة الثالثة من اللجنة الحكومية المشتركة بين البلدين خلال الفترة القادمة.

من جانبه، أكد وزير المالية البحريني حرصه على دفع وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، مشيداً بأطر وآليات التعاون القائمة بينهما والتنسيق المستمر بين الجانبين لتحقيق مزيد من النمو والارتقاء بما يحقق المصالح المشتركة. والبحرين، والحرص المشترك على الارتقاء بالشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

وتناول اللقاء سبل تعزيز الاستثمارات المشتركة، لاسيما في إطار ما يتمتع به البلدان من إمكانيات وخبرات ومميزات في قطاعات البنية التحتية واللوجستيات والطاقة وغيرها، مع استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بتلك القطاعات، والتطرق إلى الترتيبات الجارية لعقد الدورة الثالثة من اللجنة الحكومية المشتركة بين البلدين خلال الفترة القادمة.

من جانبه، أكد وزير المالية البحريني حرصه على دفع وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، مشيداً بأطر وآليات التعاون القائمة بينهما والتنسيق المستمر بين الجانبين لتحقيق مزيد من النمو والارتقاء بما يحقق المصالح المشتركة.

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