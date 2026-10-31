ضبط 7 أشخاص بحوزتهم 16 ألف لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء في أسوان

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان عن قيام (7 أشخاص " 2 منهم يحملون جنسية إحدى الدول"- مقيمين بنطاق محافظتى "أسوان ، قنا") بتجميع المواد البترولية وحجبها عن التداول بالأسواق ، تمهيداً لإعادة بيعها بالسوق السوداء بأسعار أزيد من المقرر.

تم إستهداف المذكورين وضبطهم بنطاق محافظة أسوان ، وضبط بحوزتهم ( 16 ألف لتر مواد بترولية "سولار"، 5 سيارت " نقل جامبو – ربع نقل– بندقية خرطوش) ، وبمواجهتهم إعترفوا بتجميعهم المواد البترولية من محطات وقود مختلفة بنطاق محافظات الوجه القبلى بقصد حجبها عن التداول وإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح مالية غير مشروعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .



