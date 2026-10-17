بني سويف.. ضبط محطة وقود جمعت 17 ألف لتر سولار لبيعها بالسوق السوداء

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملة للمرور على عدد من محطات الوقود، لمتابعة انتظام الخدمة وتوافر المنتجات البترولية، ضمن خطة المحافظة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الوزارة في مجال ضبط منظومة التوزيع ومواجهة أي تلاعب أو ممارسات غير مشروعة في تداول المواد البترولية المُدعمة.

أسفرت الحملة_التي تم تنفيذها تحت إشراف مدير عام التموين المهندس محمد عبد الرحمن، عن ضبط إحدى المحطات بتجميع 17 ألف لتر سولار، تم تجميعها بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء، حيث تم تحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى جهات التحقيق المعنية للسير واستكمال الإجرءات القانونية المُتبعة في هذا الصدد.

من جهته أشار مدير التموين إلى توجيهات المحافظ اللواء عبد الله عبد العزيز، بتكثيف الحملات الرقابية والتأكد من التزام المنشآت بالقوانين والقرارات التموينية والحفاط على حقوق المواطنين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو حجب السلع والتربح منها بطرق غير شرعية.

