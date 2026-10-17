بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص في بني سويف

أُصيب 9 أشخاص، بينهم 4 صغار أشقاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق بني سويف القاهرة، بعد نزلة بني سويف، في الاتجاه المؤدي إلى القاهرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي ببني سويف لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتلقت الجهات المعنية ببني سويف بلاغًا بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت الجهات المختصة للتعامل مع البلاغ، واتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية.

وأسفر الحادث عن إصابة

ناهد نشأت محمد، 35 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج، وعبيد عثمان عبيد، 47 عامًا، وإيمان حسن أحمد، 30 عامًا، ورمضان محمد عثمان، 31 عامًا، ودعاء حسن أحمد، 55 عامًا، وجميعهم مصابون بجروح وسحجات.

كما أُصيب 4 صغار أشقاء، هم آدم بسام محمود، 10 سنوات، ونور بسام محمود، عامان، وأنس بسام محمود، 7 سنوات، بجروح وسحجات، فيما أُصيبت سجا بسام محمود، 5 سنوات، بسحجات وكدمات، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الحادث.