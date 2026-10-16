رئيس مركز بني سويف يفتتح مسجد عزبة إسلام بالكوم الأحمر

أناب اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، في افتتاح مسجد عزبة إسلام التابعة لقرية الكوم الأحمر، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله.

قد أقيمت شعائر صلاة الجمعة بالمسجد المقام على مساحة 250 متر، بعد صيانته وترميمه ورفع كفاءته، وبتكلفة 650 ألف جنيه "خطة الوزارة"،وذلك في حضور: محمد بكري رئيس مركز ومدينة بني سويف، الشيخ صبحى رمضان مدير إدارة أوقاف المركز، ياسر على المصري رئيس قرية شريف باشا ،الشيخ عيد عبد الفتاح حسن ـ مفتش المنطقة

