صحة بني سويف: قافلة طبية تقدم 3264 خدمة مجانية وتوقع الكشف على أكثر من 1000 حالة

نفذت مديرية الصحة ببني سويف قافلة طبية علاجية مجانية بقرية زاوية الناوية التابعة لمركز ببا، يومي 14 و15 أكتوبر الجاري، قدمت خلالها 3264 خدمة طبية، وجرى توقيع الكشف الطبي على 1003 مرضى وصرف العلاج لهم بالمجان، وذلك في إطار خطة القوافل العلاجية للوصول بالخدمات الصحية إلى المناطق النائية والمحرومة، وضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تنفيذًا لتوجيهات وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، وتحت رعاية اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، وإشراف الدكتور هاني جميعة وكيل الوزارة.

وجاء تنفيذ القافلة من خلال فريق الإشراف على القوافل الطبية العلاجية، الذي ضم الدكتور ياسر خيري الشرقاوي منسق القوافل، والدكتور محمد خلف عبد الحميد مسؤول الإمداد الطبي، والأستاذ طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، والأستاذ عيد فرج فرج مسؤول معلومات القوافل، والأستاذ أحمد محمد عجمي مسؤول إعداد الموقع وتجهيز العيادات، مع تطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

وضمت القافلة 6 عيادات تخصصية، شملت الباطنة والأطفال والجراحة والنساء والجلدية وتنظيم الأسرة،

كما تضمنت الخدمات المقدمة إجراء 51 تحليل دم و282 تحليل طفيليات، إلى جانب إجراء فحوصات الموجات فوق الصوتية لـ46 حالة، وتحويل مريض واحد إلى المستشفيات لاستكمال العلاج

وفي إطار الاهتمام بالكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، أجرت القافلة فحوصات للكشف عن أمراض الضغط والسكر لـ300 مواطن، فضلًا عن تنفيذ ندوات للتثقيف والتوعية الصحية استفاد منها 160 مواطنًا، وتناولت عددًا من الموضوعات المهمة، من بينها الوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومتابعة الحمل، وتنظيم الأسرة، والتوعية بسرطان الثدي، وسلامة الغذاء، ومخاطر سوء استخدام الأدوية.

