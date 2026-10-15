تموين بني سويف: حملة مكثفة لضبط المخابز وتحرير 18 مخالفة متنوعة

​في إطار تكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق والمخابز البلدية، ومتابعة مدى انتظام الحالة التموينية وضمان وصول الدعم لمستحقيه، شنت إدارة تموين البندر، حملة تفتيشية موسعة جاءت بناءً على تعليمات السيد المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل الوزارة واشراف الدكتور أحمد عنتر، وكيل المديرية.



​و أسفرت الحملة عن ضبط وتحرير 18 مخالفة تموينية تخص المخابز البلدية المخالفة، وجاء بيانها كالتالي:

​قضايا التصرف والاتجار: تحرير عدد (2) محضر تصرف بإجمالي 16 شيكارة دقيق مدعم.

​مخالفات الأوزان: تحرير عدد (5) محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن ​الاشتراطات الصحية: تحرير عدد (6) محاضر لـ عدم نظافة أدوات المعجن بالمخابز.

​مخالفات المواصفات: تحرير محضر واحد (1) لإنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات.

​حقوق المستهلك: تحرير عدد (4) محاضر لـ عدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

​هذا، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين

وتؤكد مديرية التموين استمرار جولاتها الرقابية المفاجئة لردع أي تلاعب بالسلع الأساسية وحماية حقوق المواطنين.

