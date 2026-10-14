التعاون الألماني تطلق منصة إلكترونية لربط المستثمرين والمصانع والباحثين عن عمل بمناطق بني سويف الصناعية

أطلقت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ( جي.أي.زد. مصر) منصة إلكترونية بالتعاون مع جمعية مستثمري مناطق بني سويف الصناعية؛ لتكون بوابة موحدة تربط المستثمرين والمصانع ومقدمي الخدمات والباحثين عن عمل في المناطق الصناعية ببني سويف.

وذكر الوكالة الألمانية للتعاون الدولي - في بيان على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) اليوم - أن المنصة تعمل علي ربط الصناعة وتيسير الاستثمار وخلق فرص عمل في بني سويف؛ حيث تقدم إرشاد المستثمرين خطوة بخطوة، مع طلب استشارات قانونية وضريبية وتقديم الشكاوى أونلاين ودليل المنشآت الصناعية والمنتجات لتعزيز التكامل الصناعي بين المصانع؛ فضلا عن دليل مقدمي الخدمات والمرافق لتسهيل وصول الشركات للخدمات التي تحتاجها.

وأضاف أن المنصة توفر فرص التوظيف والتدريب عن طريق نشر الوظائف والتقديم عليها، وتسجيل الاحتياجات التدريبية للمصانع وتدعم التحول الصناعي الأخضر وفرص التصدير.. مشيرا إلى أن هذه المبادرة لا تقتصر على دعم التحول الرقمي للمؤسسات التي تخدم المناطق الصناعية في مصر، بل تهدف أيضًا إلى تعزيز دور الجمعية في خدمة المجتمع الصناعي، والإسهام في توفير فرص عمل لائقة في صعيد مصر.