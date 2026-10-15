خلال لقاء المواطنين.. محافظ بني سويف يوجّه حل مشكلة المياه بعزبة سامي عويس

نقل ممثل عن سكان عمارتي 9 و10 شكر الأهالي وتقديرهم للواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، واهتمام المحافظة بمشكلتهم والحرص على التواجد بينهم ومعاينة الموقع والاستماع إليهم،وصولًا إلى حل المشكلة.

وأعلن المهندس محمد سعيد، وكيل وزارة الإسكان، أن صندوق الإسكان الاجتماعي أرسل خطابًا إلى المديرية باتخاذ الاجراءات اللازمة والتي من شأنها إنهاء مشكلة العمارتين في منطقة الـ 104.

ومن جانبه، أعرب اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، عن خالص شكره وتقديره لوزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي وجهاز التعمير على التجاوب مع مشكلة سكان عمارتي 9 و10.

كما ثمّن جهود فريق العمل بالمحافظة، وفي مقدمته مديرية الإسكان التي خاطبت الصندوق ، إلى جانب شركة مياه الشرب والصرف الصحي التي تولت الكشف عن المرافق، وإدارة التخطيط العمراني والوحدة المحلية والمكتب الفني والإدارات المعنية، مشيدًا بالتنسيق بين الجهات المختلفة وتكامل أدوارها في دراسة المشكلة والوصول إلى الحل المناسب.

وفي سياق متصل، وجّه المحافظ علي يوسف، رئيس مركز ومدينة الواسطى، بمرافقة ممثلين عن أهالي عزبة سامي عويس التابعة لقرية أبوصير إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي، حيث التقوا المهندس عصام بدوي، رئيس الشركة، وتم الاتفاق على تركيب طلمبة رفع (بوستر) لتحسين وصول مياه الشرب إلى المنازل، نظرًا لوقوع العزبة في منطقة ذات طبيعة جبلية، على أن تبدأ الأعمال الأسبوع المقبل، بالمشاركة المجتمعية وتحت إشراف الشركة.

جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعي الذي يحرص المحافظ على عقده للاستماع إلى مطالب المواطنين وشكواهم، بحضور التنفيذيين ومسؤولي الجهات المعنية، وبحث الحلول المناسبة لكل مشكلة ومتابعة الإجراءات اللازمة للتعامل معها.