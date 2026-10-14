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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اجتماعات مكثفة بجامعة بني سويف لتطوير الأداء وتعزيز النشر الدولي ومناهضة العنف

جامعة بني سويف
جامعة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

ترأس الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، اجتماعات مجلس إدارة مركز تطوير الأداء الجامعي، اللجنة العليا للمجلات العلمية، واللجنه العليا لوحدة مناهضة العنف.

جاء ذلك بحضور الدكتور حمادة محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة عبير معوض مدير مركز تطوير الأداء الجامعي، والدكتورة مها أحمد المنسق العام للمجلات العلمية، والدكتورة غادة عاطف مدير وحدة مناهضة العنف، والدكتورة نرمين محمود مقرر فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، والدكتور احمد جمال مدير عيادة المرأة الآمنه وعضو اللجنه، وعزه محمد حسن مدير عام ادارة العلاقات العامة وأعضاء مجالس الإدارات.

وخلال اجتماع مركز تطوير الأداء الجامعي، تم الموافقة على المشاركة بالبرنامج التدريبي "الشهادة الدولية لبناء قدرات مديري وفرق عمل الحاضنات ومراكز ريادة الأعمال (CIM)"، كما تمت الموافقة على ضم الأسماء المختلفة لجامعة بني سويف في منصة "Web of Science"، وإعداد وإصدار النشرة الإحصائية للعام الأكاديمي (2024-2025)، فضلاً عن الموافقة على اعتماد سياسات الجامعة المخصصة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما تم اتخاذ حزمة من القرارات المحورية الهادفة الى تعزيز حركة النشر الدولي وتطوير البنية التحفيزية والإدارية للمجلات العلمية، حيث تمت الموافقة على تشكيل مجالس الإدارة وهيئات التحرير والمسؤولين الماليين والإداريين لعدد من المجلات المتخصصة الصادرة عن كليات الجامعة، والتي شملت مجلة The Egyptian Journal of Medical Research، ومجلة Egyptian Journal of Intensive Care and Emergency Medicine، ومجلة Journal of Cell and Tissue Research (EJTR) الصادرة عن كلية الطب البشري، إلى جانب مجلة الخدمة الاجتماعية والتنمية الصادرة عن كلية الخدمة الاجتماعية، ومجلة بحوث ودراسات الطفولة الصادرة عن كلية التربية للطفولة المبكرة، فضلاً عن مجلة التعليم عن بعد بالجامعة.

كما شهد الاجتماع البت في إتاحة عدد من المجلات العلمية في قواعد بيانات دار المنظومة لدعم انتشار المجلات علمياً، وشملت كلاً من مجلة الجغرافيا والجيوماتكس، ومجلة الدراسات الأثرية، والمجلة العلمية في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا الصادرة عن الجامعة.

وفي سياق متصل، وافق المجلس على شراء برنامج D Space D، وهو حزمة برمجيات تُستخدم بشكل أساسي لإنشاء وإدارة المستودعات الرقمية، بالإضافة إلى الموافقة على عقد ورشة تدريبية يومي 27 و28 أكتوبر 2026 بعنوان "The strategic path for international indexing: A Roadmap for Academic Journals" لتعزيز آليات الفهرسة والتصنيف الدولي للمجلات الأكاديمية، جاء ذلك خلال اجتماع المجلات العلمية .

وخلال اجتماع اللجنة العليا لوحدة مناهضة العنف، استعرض المجلس خطة نشر دور الوحدة والتعريف بها للطلاب الجدد مع انطلاق العام الدراسي الجديد عبر فعاليات الترحيب بالطلاب بكليات الجامعة، إلى جانب إطلاق برنامج "التثقيف المالي" بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة لتدريب الطلاب والطالبات على اتخاذ القرار وإدارة الموارد الشخصية، والاستعدادات لتنفيذ فعاليات حملة الـ 16 يوماً العالمية لمناهضة العنف والمزمع تنفيذيها خلال الفترة من 25 نوفمبر حتى 10 ديسمبر 2026.

كما تمت الموافقة على المقترح المقدم بالتعاون مع كلية الإعلام لإنتاج سلسلة من الفيديوهات التوعوية القصيرة التي تركز على مناهضة العنف ومواجهته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فضلاً عن استعراض وبحث المشكلات والحالات المقدمة من الطلاب والطالبات وسبل الوقوف عليها ووضع الآليات المناسبة لحلها بالتنسيق والتعاون المباشر مع عيادات المرأة الآمنة بالجامعة.

بني سويف جامعة بني سويف قومي بني سويف

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