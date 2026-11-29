واجهت لمياء الجيار، رئيسة حي غرب بورسعيد، إهمالاً جسيماً كاد يتسبب في كارثة محققة للأطفال ورواد الشاطئ.

جاء ذلك في واقعة تعكس اليقظة الميدانية والحسم في مواجهة الإهمال، أنقذت الأستاذة لمياء الجيار، رئيسة حي غرب بورسعيد، رواد الشاطئ والأطفال من كارثة محققة، وذلك خلال جولتها الميدانية المكثفة لمتابعة أعمال تطهير الشاطئ من البقع الزيتية ورفع إشغالات الكافتيريات المخالفة.

يقظة رئيسة حي غرب بورسعيد تمنع كارثة للأطفال على الشاطئ.. إغلاق فوري لبيارة مفتوحة

وخلال تفقدها لنطاق الشاطئ، رصدت رئيسة الحي وجود "بيارة صرف صحي" مكشوفة ومفتوحة تماماً في مدخل إحدى الكافتيريات، مما يمثل فخاً قاتلاً وخطراً داهماً يهدد حياة المواطنين، خاصة الأطفال المترددين على المنطقة.

وأبدت الأستاذة لمياء الجيار غضبها الشديد واستياءها من هذا الإهمال الجسيم، موجهةً حديثها للقائمين على المكان بعبارة حاسمة: "هي أرواح الناس لعبة كده؟ إيه الاستهتار ده!"، مؤكدةً أن حياة المواطنين خط أحمر لا يمكن التهاون فيه تحت أي مبرر.

وعلى الفور، أصدرت رئيسة حي غرب تعليمات مشددة للأجهزة التنفيذية المرافقة لها بسرعة إغلاق وتأمين البيارة في الحال ودرء الخطورة تماماً، كما أمرت بتحرير محضر بيئي فوري ضد صاحب الكافتيريا لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضده، ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه الاستهانة بسلامة وأرواح المواطنين أو الإضرار بالبيئة والمظهر العام للشاطئ.