شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون،محافظ بورسعيد على استمرار حملات المتابعة الميدانية والإزالة الفورية لكافة مخلفات الرتش ونواتج الأعمال الإنشائية بمواقع المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، مع إلزام الشركات المنفذة برفع المخلفات أولاً بأول وعدم السماح بتراكمها.

محافظ بورسعيد يشدد على استمرار حملات الإزالة الفورية لمخلفات الرتش بجميع المشروعات الجاري تنفيذها

وأكد المحافظ ضرورة الالتزام بنقل مخلفات الأعمال إلى الأماكن المخصصة لها، والحفاظ على نظافة الشوارع والمناطق المحيطة بمواقع العمل، بما يضمن عدم إعاقة الحركة المرورية أو التسبب في تشويه المظهر الحضاري.

كما وجه بتكثيف المتابعة المستمرة لكافة مواقع المشروعات، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الشركات غير الملتزمة، لضمان انتظام الأعمال والحفاظ على البيئة والمظهر العام بالمحافظة.