كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، عن جهود تقديم الدعم النفسي للمصابين وأسر ضحايا حادث الوراق، مؤكدًا أن التحرك بدأ منذ اليوم الأول للواقعة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بتقديم جميع أشكال المساندة للمتضررين.

وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» عبر قناة النهار، أن تقديم الدعم النفسي يتم بالتعاون بين الأمانة العامة للصحة النفسية والهلال الأحمر المصري التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من التعامل مع الحادث شهدت تركيزًا أكبر على تقديم الدعم النفسي لأسر الضحايا، بالتزامن مع توجيه الجزء الأكبر من الجهود الطبية لعلاج المصابين وإنقاذ الحالات التي كانت تحتاج إلى تدخلات عاجلة.

تحسن واستقرار الأوضاع الصحية

وأضاف أن طبيعة الاستجابة بدأت تتوسع مع تحسن واستقرار الأوضاع الصحية لبعض المصابين، بما أتاح زيادة الاهتمام بالجانب النفسي وتقديم المساندة اللازمة لهم إلى جانب أسر الضحايا.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة أن الدعم المقدم لا يقتصر على الرعاية الطبية، وإنما يشمل أيضًا التعامل مع الآثار النفسية الصعبة التي خلفها الحادث لدى المصابين وذويهم، من خلال الجهات المتخصصة في تقديم خدمات الصحة النفسية والدعم الإنساني.