قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن اللجنة أوصت بحجب لعبة GTA 6، بعد التأكد من تأثيراتها السلبية على الأطفال والشباب، محذرًا من خطورة المحتوى الذي تقدمه اللعبة، خاصة مع التطور الكبير في تقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في إصداراتها الجديدة، والتي تجعل المشاهد أكثر واقعية.

وأوضح بدوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية» عبر فضائية «إم بي سي مصر»، أن اللعبة تتضمن مشاهد للعنف والسرقة وتعاطي المخدرات، لافتًا إلى أنه فوجئ بمطالبة أطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و13 عامًا بعدم حجبها، مرددين: «يا عمو ما تقفلش اللعبة».

وأضاف أن توصية اللجنة أُحيلت إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومن المقرر عقد اجتماع يوم الاثنين لمناقشة الملف والإعلان عن التفاصيل المتعلقة به.

وأشار إلى أن بعض الدول التي انتشرت فيها اللعبة رصدت تراجعًا في انتظام المواطنين بأعمالهم، نتيجة قضاء ساعات طويلة في ممارستها، مؤكدًا أن خطورة الأمر لا تقتصر على المحتوى فقط، وإنما تمتد إلى التأثير على السلوك والإنتاجية.

ولفت رئيس لجنة الاتصالات إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سبق أن أكد أن اللعبة لن تكون متاحة عبر الشبكات المصرية أو الإنترنت، وهو ما يصعّب ممارسة اللعب الجماعي حتى في حالة الحصول عليها من الخارج، مشددًا على ضرورة التعامل أيضًا مع النسخ المادية المتداولة على الأقراص.

وأكد بدوي أن حجب الألعاب وحده لا يمثل حلًا نهائيًا لمواجهة مخاطر التطور التكنولوجي، خاصة مع ظهور ألعاب وتطبيقات جديدة باستمرار، موضحًا أن التوعية الأسرية والمجتمعية يجب أن تكون جزءًا أساسيًا من جهود حماية الأطفال والشباب.

وشدد على أن لجنة الاتصالات لن تتهاون في التعامل مع أي محتوى من شأنه التأثير سلبًا على النشء، مؤكدًا أن الدولة ستضطلع بمسؤولياتها في هذا الملف، وأن الجهات المعنية ستعلن عقب اجتماع الاثنين آليات التعامل مع توصية حجب اللعبة حال إقرارها.