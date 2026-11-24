لم تعد الألعاب الإلكترونية مجرد وسيلة للترفيه وقضاء أوقات الفراغ، بل أصبحت عوالم رقمية متكاملة تتداخل فيها التكنولوجيا المتقدمة مع السلوك الإنساني والتفاعل الاجتماعي والاقتصاد الرقمي، وهو ما يفرض إعادة النظر في كيفية تعاملنا مع هذه الألعاب، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأطفال والمراهقين.

وتأتي لعبة "Grand Theft Auto VI (GTA 6)" لتعيد فتح النقاش حول التأثيرات المحتملة للألعاب الإلكترونية ذات المحتوى العنيف، وحدود المسؤولية الأسرية والمجتمعية في حماية الأطفال من المحتوى غير الملائم لأعمارهم، فضلاً عن المخاطر السيبرانية التي قد تصاحب استخدام منصات الألعاب والتفاعل من خلالها مع الآخرين.

والقضية تتجاوز مجرد الاهتمام بلعبة عالمية جديدة، لتلامس واقعاً رقمياً يضع الأطفال وجهاً لوجه أمام تجارب افتراضية شديدة الواقعية، دون نضج كافٍ للتعامل معها.

والإصدارات الحديثة من ألعاب "العالم المفتوح" تأتي بتفاصيل بصرية مذهلة ومحاكاة دقيقة للحركة والسرد القصصي، لتدخل باللاعبين في عوالم إجرامية معقدة تختلف جذرياً عن الألعاب الرياضية أو الاستكشافية التقليدية، مشيراً إلى أن الخطورة الأبرز تكمن في انتقال اللاعب من دور "المتفرج" إلى مشارك فعلي يصنع الأحداث ويتخذ القرارات داخل اللعبة، وهو ما يحتم التفريق بين التطور التقني وملاءمة المحتوى للقيم المجتمعية.