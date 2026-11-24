كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، عن تحرك إدارة الكرة بالنادي للتحقيق في الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر خلاله أحمد رضا لاعب وسط الفريق، في واقعة أثارت غضب جماهير القلعة الحمراء عقب الخسارة أمام بيراميدز.

وأكد المصدر أن سيد عبد الحفيظ طلب فتح تحقيق في الواقعة للوقوف على حقيقة الفيديو المتداول، وما إذا كان اللاعب قد قام بالبصق أو توجيه إساءة إلى جماهير الأهلي عقب المباراة، مشيرًا إلى أن هناك اتجاهًا لتوقيع عقوبة قاسية على اللاعب حال ثبوت إدانته.

وأضاف المصدر أن إدارة الأهلي لن تتهاون في التعامل مع الواقعة حال التأكد من صحتها، وأن أحمد رضا قد يتم عرضه للبيع خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، حال ثبوت قيامه بالإساءة إلى جماهير النادي.

وأشار إلى أن اللاعب سبق أن دخل في أزمة مع أحد مساعدي المدير الفني المغربي السابق حسين عموتة، بعدما نشبت مشادة كلامية بينهما خلال أحد التدريبات، انتهت بقيام المساعد بطرد أحمد رضا من المران.

وأوضح المصدر أن فكرة رحيل أحمد رضا خلال يناير كانت مطروحة بالفعل داخل النادي الأهلي، سواء من خلال البيع النهائي أو إدخاله ضمن صفقة تبادلية، أو إعارته إلى أحد الأندية، في ظل وجود تحفظات على استمرار اللاعب داخل الفريق.