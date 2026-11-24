استقبل اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، المهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، في مستهل زيارتهما لمحافظة الغربية لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جهاز حماية المستهلك والاتحاد، بحضور المهندس حسام الدين عبده، نائب المحافظ.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال الاستقبال، رحب محافظ الغربية بالضيوف، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يدعم جهود حماية حقوق المستهلك، ويرفع مستوى الوعي لدى المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الدور المجتمعي للجمعيات الأهلية وانتشارها بمختلف المحافظات في دعم جهود التوعية والوصول إلى المواطنين.

تحرك تنفيذي عاجل

ومن جانبه، أعرب المهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن تقديره لمحافظ الغربية، مشيدًا بالتعاون والدعم المقدم لجهود الجهاز، ومؤكدًا أهمية البروتوكول في تعزيز التواصل مع المواطنين من خلال مؤسسات المجتمع المدني، وتوسيع نطاق التوعية بحقوق المستهلك، ودعم جهود ضبط الأسواق وحماية مصالح المواطنين.

تبادل الخبرات والتجارب

كما أعرب الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكدًا حرص الاتحاد على تعزيز التعاون مع جهاز حماية المستهلك، وتفعيل دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية في نشر الوعي الاستهلاكي، والمشاركة في جهود خدمة المواطنين وحماية حقوقهم.