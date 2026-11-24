أصدر رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، اليوم الثلاثاء، قرارات بإغلاق جميع المعابر غير الرسمية مع دول الجوار، بما فيها المعابر الواقعة في إقليم كردستان، وذلك في إطار إجراءات حكومية على خلفية التحقيق في ملف تهريب المشتقات النفطية بشركة نفط الشمال.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، في بيان، إن رئيس الوزراء كلّف قيادة قوات الحدود بإغلاق جميع المعابر غير الرسمية، كما وجّه وزارة الدفاع بإغلاق الطرق غير الرسمية التي تربط محافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك ونينوى بإقليم كردستان.

وأضاف أن القرارات تضمنت تسلّم هيئة المنافذ الحدودية جميع المنافذ في الإقليم، إلى جانب مطالبة حكومة إقليم كردستان بعدم منح أي موافقات لتصدير النفط الخام والمشتقات النفطية إلا من خلال وزارة النفط الاتحادية.

وشملت الإجراءات تكليف وزارة النفط بإدارة الحقول التابعة لها في محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين ونينوى، وإسناد مهام حمايتها ومراقبتها إلى شرطة الطاقة.

وعلى الصعيد الإداري والأمني، قرر الزيدي إعفاء وإقالة عدد من المسؤولين والقيادات، بينهم رئيس هيئة المنافذ الحدودية، وقائدا العمليات والشرطة في كركوك، إلى جانب سحب يد المدير العام لشركة نفط الشمال ومعاونيه لحين استكمال التحقيقات.

كما وجّه بإحالة الملفات والمخالفات إلى القضاء وهيئة النزاهة، وتدقيق عقود بيع المشتقات النفطية وآليات تجهيز النفط الخام للمصافي.

وتضمنت القرارات أيضًا استحداث منظومة رقمية لمراقبة خطوط النفط، وربط عدادات إلكترونية بالآبار، فضلًا عن تعزيز إجراءات الفحص والرقابة على المنتجات النفطية.