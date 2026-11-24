اجتمع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو بشكل منفصل، أمس الاثنين، مع رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في وقت تلعب فيه قطر دوراً رئيسياً في الجهود المبذولة لإحياء المفاوضات المتوقفة بشأن إنهاء الصراع الأمريكي مع إيران.

أجرى فانس محادثات مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في البيت الأبيض، وفقًا لمصدر مطلع على الاجتماع.

وقد طلب المصدر، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته نظرًا لحساسية المحادثات، عدم الإدلاء بتفاصيل الاجتماع.

الإدارة ليست بحاجة إلى اتفاق مع إيران

يأتي هذا التطور بعد أن أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نائب الرئيس فانس أن الإدارة ليست بحاجة إلى اتفاق مع إيران، وأمره بالتركيز على مكافحة الاحتيال والجريمة في المدن التي يقودها الديمقراطيون، وذلك عقب الهزيمة الساحقة التي مُني بها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي هذا الشهر.

ألقى نائب الرئيس، الذي كان كبير المفاوضين في اتفاق وقف إطلاق نار قصير، باللوم على استياء الناخبين من الحرب الإيرانية في خسائر الجمهوريين.

ترك ترامب الكثير من العالم في حيرة من أمره بشأن خطواته التالية في الصراع المستمر منذ ما يقرب من تسعة أشهر، مع تزايد المخاوف بين حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة بشأن احتمال استئناف حرب شاملة .

رغم قيام كلا الجانبين بعمليات عسكرية متفرقة، صرّح ترامب بأنه لا يرى ضرورة لاستئناف العمليات الكبرى، إلا أن الولايات المتحدة ما زالت تفرض حصاراً بحرياً على الملاحة الإيرانية في مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي لتجارة الطاقة العالمية.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي يوم الجمعة في البيت الأبيض، إن طهران تريد اتفاقاً لإنهاء الأعمال العدائية، لكن ليس اتفاقاً "مقبولاً" بالنسبة له، وأصر على أنه "نريد إبرام صفقة حقيقية، وليس صفقة مزيفة".

سعى الوسطاء إلى طرح مقترحات تهدف إلى رفع الاضطرابات في مضيق هرمز مقابل تخفيف محدود للعقوبات المفروضة على إيران، وتمهيد الطريق لاستئناف مفاوضات أوسع نطاقاً تشمل البرنامج النووي لطهران.

الاجتماع نصف السنوي للحوار الاستراتيجي الأمريكي

يزور رئيس وزراء قطر واشنطن لحضور الاجتماع نصف السنوي للحوار الاستراتيجي الأمريكي القطري مع روبيو.

ويشمل الحوار طيفاً واسعاً من قضايا الأمن الإقليمي، بما في ذلك إيران، فضلاً عن العلاقات بين واشنطن والدوحة.

وقالت وزارة الخارجية بعد الاجتماع إن روبيو "أعرب عن تقديره لجهود قطر في الوساطة العالمية وشدد على أهمية استمرار التنسيق الوثيق لردع التهديدات وتعزيز الاستقرار والأمن في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

وجاء في بيان مشترك أن الحوار الاستراتيجي تضمن مناقشات حول "أولويات السياسة المشتركة" التي تتراوح من الشرق الأوسط إلى أفريقيا وأمريكا اللاتينية، لكنه لم يكشف عن أي توجهات أو أولويات سياسية جديدة.

وذكر روبيو: "نحن نعمل معاً لتعزيز الأولويات الاقتصادية والأمنية المشتركة وتقوية شراكتنا من أجل تعزيز منطقة الشرق الأوسط وجعلها أكثر استقراراً وأماناً".

الحرب الإيرانية “انتهت عسكرياً بشكل فعلي”

كما التقى ترامب برئيس وزراء قطر في وقت سابق من هذا الشهر في البيت الأبيض، وبعد ذلك أعلن الرئيس أن الحرب الإيرانية "انتهت عسكرياً بشكل فعلي".