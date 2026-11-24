قالت وزارة التجارة والصناعة والموارد الكورية الجنوبية / اليوم الثلاثاء /إن إمدادات النفط الخام في كوريا الجنوبية لا تزال مستقرة، رغم الجمود المستمر الذي تشهده الأوضاع في الشرق الأوسط.

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية " يونهاب " أوضحت وزارة التجارة والصناعة والموارد أن البلاد أمنت نفطا خاما لشهر يناير بما يعادل أكثر من 75% من مستوى يناير الماضي، ارتفاعا من أكثر من 50% قبل أسبوع.

وأضافت أن إمدادات النفط الخام للفترة من نوفمبر إلى ديسمبر بلغت مستوى 90% مقارنة بمستوى العام الماضي، في حين بلغت إمدادات النافتا لهذه الفترة 100%.

وفي الأسبوع الماضي، أبقت البلاد على سقف أسعار المنتجات النفطية دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي، وسط ارتفاع أسعار النفط الدولية واستمرار التوترات الجيوسياسية.