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بحث الدكتور محمود صديق رئيس جامعة الأزهر، مع الدكتورة هبة صالح مدير مركز تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد الظاهر مدير هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، سبل التعاون المشترك، وافتتاح فرع لمركز الإبداع والابتكار وريادة الأعمال «كرياتيفا» التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات داخل جامعة الأزهر، ليكون أول مركز من نوعه بالجامعة.

وصرح الدكتور محمود صديق بأن إنشاء المركز يأتي في إطار توجه جامعة الأزهر نحو تعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال، وربط البحث العلمي التطبيقي باحتياجات الصناعة وسوق العمل، وتوفير بيئة داعمة لتحويل الأفكار الابتكارية والمخرجات البحثية إلى منتجات وحلول تكنولوجية وشركات ناشئة.

وأفاد الدكتور محمد جلال مستشار رئيس الجامعة للابتكار وريادة الأعمال بأن المركز يقدم حزمة متكاملة من الخدمات والبرامج التي تستهدف طلاب الجامعة والخريجين ورواد الأعمال والباحثين وأعضاء هيئة التدريس، وتشمل:

- دعم ريادة الأعمال وإنشاء الشركات الناشئة: مساعدة رواد الأعمال وأصحاب الأفكار والمشروعات التكنولوجية على تطوير أفكارهم وتأسيس شركات ناشئة، وتقديم خدمات الإرشاد والتوجيه والاحتضان والدعم المادي والتقني.

- تنمية المهارات الرقمية والتكنولوجية: تأهيل الطلاب والخريجين وتطوير مهاراتهم في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتقنيات الحديثة والابتكار، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي.

- دعم الابتكار والبحث العلمي التطبيقي: من خلال مساندة الباحثين وأعضاء هيئة التدريس في تطوير مخرجات أبحاثهم العلمية وتحويلها إلى تطبيقات وحلول تكنولوجية قابلة للتسويق والاستثمار.

- نقل وتسويق التكنولوجيا وتعظيم المكون المحلي في المجالات الصناعية: من خلال تقديم خدمات دعم نقل التكنولوجيا وتسويق الابتكارات، وربط الباحثين بالقطاع الصناعي ومجتمع الأعمال والجهات المعنية بالاستثمار في التكنولوجيا.

- بناء القدرات المؤسسية والتحول الرقمي: تنفيذ برامج تدريبية تستهدف رفع كفاءة الكوادر الإدارية بالجامعة، وتنمية مهاراتهم الرقمية، وتعزيز قدراتهم على توظيف تكنولوجيا المعلومات والحلول الرقمية في تطوير الأداء الإداري وتحسين جودة الخدمات المؤسسية.