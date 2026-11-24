أفاد تقرير لشبكة "إيه بي سي" (ABC) الأمريكية، استناداً إلى بيان الإفصاح المالي السنوي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه كان يمتلك أسهماً في شركة "إنفيديا" (Nvidia) بقيمة لا تقل عن 12 مليون دولار في نهاية عام 2025.

كما أشار التقرير إلى استمرار عمليات التداول على أسهم الشركة في حساباته خلال الأشهر الأخيرة؛ إذ جرت أكثر من 36 عملية شراء وبيع لأسهم "إنفيديا" بقيمة ملايين الدولارات منذ بداية العام وحتى شهر سبتمبر.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وردت أنباء تفيد بأن ترامب حثّ جينسن هوانغ على العودة إلى منصبه كرئيس تنفيذي لشركة "إنفيديا"، وذلك بعد استقالته في أعقاب الاضطرابات التي شهدتها الشركة.

وأمس الاثنين، أقر الرئيس ترامب بتدخله لدى مجلس إدارة شركة «إنفيديا» للضغط من أجل إعادة مؤسسها جنسن هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي، كاشفًا أنه أجرى اتصالات مباشرة وغير مباشرة مع أعضاء المجلس لإقناعهم بالتراجع عن قرار استبعاده، في خطوة أثارت انتقادات حادة من قيادات الحزب الديمقراطي، الذين اتهموه بتقديم مصالح أسواق المال على حساب الأمن القومي الأمريكي.