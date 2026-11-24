أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف استعداد القوات الإيرانية للرد بحزم على أي تحركات معادية وتغيير جغرافيا المعركة في حال ارتكاب الخصوم لأي خطأ.

كما شدد على رفض طهران لأي مفاوضات قبل تنفيذ شروطها السبعة المعلنة، معتبراً الضغوط الاقتصادية والتهديدات تعبيراً عن عجز واشنطن.



وقال رئيس البرلمان الإيراني: لن يتم اتخاذ أي خطوة ولن تكون هناك أي مفاوضات قبل تنفيذ شروطنا السبعة و مستعدون للرد الحاسم على تحركات العدو.

وسبق وقال رئيس البرلمان الإيراني قاليباف: "إن الكشف عن مدينة صاروخية جديدة تابعة للقوة الجو-فضائية في الحرس الثوري الإيراني يحمل رسالة واضحة إلى الأعداء".

وأضاف: "هذه المدينة الصاروخية جزء من مسار بناء ردع مستدام، يتشكل من خلال الجاهزية الدفاعية والتقدم المستمر والتماسك الوطني، ويترسخ في أذهان العدو"، على حد قوله.

ووجّه قاليباف حديثه إلى الدول التي تهدد إيران بعمل عسكري، قائلاً: "لا تخطئوا في حساباتكم، وإذا ارتكبتم أي خطأ، فلن تتردد إيران في الرد الدفاعي السريع الذي يفوق تصوراتكم، وهذه المرة ستحدد القوات المسلحة الإيرانية جغرافيا الحرب".