أشاد الإعلامي إبراهيم فايق، بالمستوى الذي قدمه بيراميدز أمام الأهلي، عقب الفوز عليه بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وقال إبراهيم فايق، خلال تصريحات تلفزيونية، إن موكوينا، المدير الفني لبيراميدز، قدم مباراة قوية أمام الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، مضيفًا: «موكوينا مدير فني جامد، وادى لعموتة علقة كورة مشوفناهاش من التمانينات!».

وأضاف أن لاعبي بيراميدز يقدمون مستويات مميزة تحت قيادة موكوينا، مشيرًا إلى أن اللاعبين يحبون مدربهم ويقاتلون داخل الملعب من أجله، ويقدم كل لاعب 100% من مستواه خلال المباريات.

وفي المقابل، انتقد فايق أداء الأهلي، مؤكدًا أن الفريق ظهر بصورة بعيدة عن مستواه، ولم يتمكن لاعبوه من تناقل الكرة بشكل جيد، قائلًا: «على عكس الأهلي اللي معرفش يعمل 3 باصات ورا بعض طول الـ90 دقيقة».

وكان بيراميدز قد حقق فوزًا ثمينًا على الأهلي بهدفين دون رد، ليواصل الفريق السماوي انتصاراته ويرفع رصيده إلى 27 نقطة، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 20 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، خلف الزمالك صاحب المركز الثاني برصيد 22 نقطة، عقب فوزه على الجونة بهدفين مقابل هدف.

وسجل كريم حافظ الهدف الأول لبيراميدز في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف مصطفى فتحي الهدف الثاني في الدقيقة 47 من عمر اللقاء.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويستعد الأهلي لمواجهة أول أغسطس الأنجولي، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، سعيًا لاستعادة الانتصارات بعد الخسارة أمام بيراميدز.