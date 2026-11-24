أكد محمد صلاح، نجم نادي الزمالك السابق، أن خسارة الأهلي أمام بيراميدز كشفت عن تراجع كبير في مستوى الفريق الأحمر، سواء على المستوى الدفاعي أو الهجومي، مشيرًا إلى أن مشهد خروج الجماهير من المدرجات كان مؤلمًا ويعكس حالة الإحباط التي وصلت إليها.

وقال محمد صلاح، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة CBC، إن خروج جماهير الأهلي من الملعب أمر يحزن، لأنه يعكس فقدانها الأمل في قدرة الفريق على تسجيل هدف والعودة إلى المباراة.

وأضاف: «أول مرة أشوف النادي الأهلي مش بيعرف يدافع، وأكرم توفيق مكانش قادر يقف في نص الماتش، زمان كان مسمار في الملعب، لكن دلوقتي فيه تراجع كبير في المستوى».

وانتقل نجم الزمالك السابق للحديث عن موقف الفريق الأبيض في جدول الدوري، مؤكدًا أن الزمالك نجح في تحقيق هدفه وحصد النقاط، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها وقلة الخيارات المتاحة داخل قائمته.

وأشار إلى أن قائمة الزمالك لا تتحمل المزيد من الغيابات، خاصة أن الفريق يحتاج إلى التعامل بحذر مع المباريات المقبلة، واستغلال حالة الانتصارات من أجل مواصلة المنافسة على صدارة الدوري.

وشدد محمد صلاح على أهمية تحقيق الانتصارات المتتالية، مؤكدًا أن المكسب يجلب مكسبًا، وأن الفريق يحتاج إلى الحفاظ على الحالة الإيجابية واستثمار النتائج الجيدة خلال المرحلة المقبلة.