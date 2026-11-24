أشاد الإعلامي أمير هشام بالمستوى الذي قدمه فريق بيراميدز أمام الأهلي، بعد الفوز بهدفين دون رد، مؤكدًا أن الجنوب إفريقي رولاني موكوينا نجح في إدارة المباراة بصورة تكتيكية مميزة، واستغلال نقاط ضعف المنافس.

وقال أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورت» عبر قناة «مودرن MTI»، إن بيراميدز حقق الفوز بأقل مجهود نسبيًا، بعدما ظهر بتنظيم تكتيكي جيد منذ بداية اللقاء، ونجح في التقدم عن طريق ركلة جزاء.

وأضاف أن بيراميدز اعتمد خلال الشوط الثاني على التحولات الهجومية السريعة، ونجح في تسجيل الهدف الثاني عن طريق مصطفى فتحي مع بداية الشوط، ليؤكد تفوقه على الأهلي.

وأوضح أن موكوينا تعامل مع المباراة بشكل جيد، ونجح في تطبيق أفكاره الفنية، مشيرًا إلى أن اختيار المدرب الجنوب إفريقي جاء مناسبًا لطبيعة الفريق وإمكانات لاعبيه.

وأشار أمير هشام إلى أن بيراميدز نجح في تكوين فريق قوي يمتلك شخصية واضحة داخل الملعب، ويسير بخطوات ثابتة، وهو ما انعكس على نتائجه الأخيرة بتحقيق 9 انتصارات متتالية في بطولة الدوري.

وتابع أن لاعبي بيراميدز ظهروا بروح قتالية عالية، وكانوا أكثر رغبة في تحقيق الفوز، على عكس بعض لاعبي الأهلي الذين لم يقدموا المستوى المنتظر منهم خلال المواجهة.

وأكد أن التفوق لم يكن في النتيجة فقط، بل امتد إلى الجوانب الفنية والتكتيكية، بعدما نجح بيراميدز في فرض أسلوبه، بينما عانى الأهلي من صعوبة الاحتفاظ بالكرة وبناء الهجمات بصورة منظمة.