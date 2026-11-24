قالت وزارة ‌الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء إنها ستستدعي الملحق ⁠العسكري الروسي لتقديم احتجاج بعد أن دخلت عدة طائرات عسكرية روسية منطقة تحديد ‌الدفاع ⁠الجوي الكورية.

استدعاء الملحق العسكري



وذكر الجيش الكوري الجنوبي إن ⁠طائرات روسية متعددة دخلت منطقة ⁠الدفاع الجوي واقتربت من ⁠الأجواء الكورية الجنوبية.

وفي سياق متصل، قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن عدة طائرات روسية حلّقت، الثلاثاء، داخل منطقة تحديد الدفاع الجوي التابعة للبلاد، فوق المياه الواقعة بين شبه الجزيرة الكورية واليابان، مصححة بذلك تصريحات سابقة أفادت بأن الطائرات انتهكت المجال الجوي الإقليمي لكوريا الجنوبية. كما جرى رفع تحذير أُصدر لسكان إحدى الجزر الشرقية بعد وقت قصير من صدوره.

وعدّلت هيئة الأركان المشتركة بيانها السابق، الذي خالف الإعلانات الأولية الصادرة عن وزارة الداخلية والسلامة والحكومة المحلية للمقاطعة، والتي أفادت بأن طائرات أجنبية انتهكت المجال الجوي لكوريا الجنوبية، مع الاشتباه في أنها روسية أو كورية شمالية.

وأمرت وزارة السلامة سكان جزيرة أولونغ بالاحتماء داخل المنشآت تحت الأرض أو المباني، في نحو الساعة 7:52 صباحًا، لكنها رفعت أمر الإخلاء بعد ثلاث دقائق، معلنة أن الطائرات غادرت منطقة الخطر.