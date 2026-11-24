يتساءل كثيرون عن ماذا يقول المسلم في بداية يومه ؟، ليكون يومه مباركًا وميسرًا، وذلك لأن أول النهار هو مفتاح اليوم كله، فمن بدأ يومه بذكر الله تعالى، بارك الله له في وقته وعمله ورزق، وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كلمات يسيرة، من قالها في الصباح حفظه الله من كل سوء، وكفاه همه، ويسر له أمره، وبارك له في رزقه وعمله، وجعل يومه مليئًا بالطمأنينة والبركة والتوفيق.

ماذا تقول في بداية يومك

ورد في مسألة ماذا تقول في بداية يومك ؟، عدة أدعية للرزق والتوفيق والفرج والخير ، ومنها: