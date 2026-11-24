يتساءل كثيرون عن ماذا يقول المسلم في بداية يومه ؟، ليكون يومه مباركًا وميسرًا، وذلك لأن أول النهار هو مفتاح اليوم كله، فمن بدأ يومه بذكر الله تعالى، بارك الله له في وقته وعمله ورزق، وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كلمات يسيرة، من قالها في الصباح حفظه الله من كل سوء، وكفاه همه، ويسر له أمره، وبارك له في رزقه وعمله، وجعل يومه مليئًا بالطمأنينة والبركة والتوفيق.
ماذا تقول في بداية يومك
ورد في مسألة ماذا تقول في بداية يومك ؟، عدة أدعية للرزق والتوفيق والفرج والخير ، ومنها:
- اللهم يسر و سخر لي ما هو خيرً لي في كل أمري
- اللهم اكتب لنا الخير في يومنا هذا.
- يا رب اسألك أن تكتب لي الخير في هذا اليوم، وأن تجعله يومًا سعيدًا مباركًا علي.
- اللهم اجعلني ممن توكل عليك فكفيته واستهداك فھديته واستغفرك فغفرت له واستنصرك فنصرته ودعاك فاجبته.
- اللهم أشغلنا بذكرك عن كل ذكر وبطاعتك عن كل طاعة.
- "اللهم اجعل هذا الصباح صباح خير لا يضيق لنا فيه صدر ولا يخيب لنا فيه أمر، واجعل لنا بكل خطوة توفيق وتيسير وأجر".
- اللهمّ يا منْ وزعت الأرزاق بفضلك وكرمك، وتنفس الصُبح بأمرك، ارزقنا خيري الدنيا والآخرة.
- اللهم في هذا الصباح سخّر لنا من الدنيا ما تعلم أنه خيرٌ لنا، واصرف عنا كل ما فيه شر لنا.
- اللهم اجعل لنا من كل ضيق فرجاً، ومن كل هم مخرجاً، وارزقنا من حيث لا نحتسب.
- رب إني فوضتك أمري كله فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك.
- اللهم لا تجعل ابتلائي في جسدي ولا في أهلي ولا في مالي، اللهم اصرف عني الشر كله، ومن علي بالصحة والعافية.
- اللهم إني توكلت عليك فأعنّي ووفقني وأجبر خاطري.
- يا رب، أدعوك بعزتك وجلالك أن لا تصعّب لي حاجة ولا تعظم علي أمراً، ولا تحنِ لي قامة ولا تفضح لي سراً، ولا تكسر لي ظهراً.
- اللهم اجعل دعواتنا لا ترد، واقض لنا حاجاتنا يا رب العالمين.
- اللهم في هذا الصباح سخّر لنا من حظوظ الدنيا ما تعلم أنه خيرٌ لنا، اللهم قلوبنا بين يديك فارزقها الثبات والراحة.
- رب اشرح صدورنا ويسر أمورنا، واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا.
- اللهم ارزقنا إجابة الدعاء وصلاح الأحوال.
- اللهم فوضتك أمري كله فجملة خيراً بما شئت، واجعلني يا رب ممن نظرت إليه فرحمته وسمعت دعاءه فأجبته.
- اللهم اجعل دعواتنا لا ترد وهب لنا رزقاً لا يعد وافتح لنا باباً للجنة لا يسد.