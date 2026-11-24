يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد طقس الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 أجواء معتدلة الحرارة نهارًا على شمال البلاد، وصولًا إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون الطقس حارًا على جنوب الصعيد، ويميل إلى البرودة ليلًا، مع انخفاض درجات الحرارة ليصبح باردًا على أغلب الأنحاء. وتتضمن أبرز الظواهر الجوية ظهور شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، إلى جانب فرص سقوط أمطار خفيفة قد تصبح متوسطة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وحلايب وشلاتين، فضلًا عن نشاط الرياح على فترات متقطعة.

وتأتي الشبورة المائية والأمطار ضمن أبرز الظواهر التي تستدعي الانتباه خلال الساعات المقبلة، خاصة بالنسبة لقائدي السيارات على الطرق السريعة والزراعية، بينما تشهد الملاحة البحرية حالة معتدلة على البحر المتوسط والبحر الأحمر، مقابل حالة معتدلة إلى مضطربة على خليج السويس، وفق توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

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ما حالة الطقس غدًا الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 في مصر؟

تشير توقعات الأرصاد الجوية إلى استمرار الأجواء المعتدلة نهارًا على شمال البلاد، وتمتد هذه الأجواء إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، في حين ترتفع درجات الحرارة على جنوب الصعيد ليسود طقس حار خلال ساعات النهار.

ومع حلول الليل، تتغير الأجواء تدريجيًا، حيث تميل درجات الحرارة إلى الانخفاض، ويصبح الطقس مائلًا للبرودة، وصولًا إلى أجواء باردة على أغلب أنحاء الجمهورية، وهو ما يجعل الفارق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى من العناصر المهمة التي ينبغي الانتباه إليها عند اختيار الملابس المناسبة خلال اليوم.

وتوضح درجات الحرارة المتوقعة وجود تفاوت بين المحافظات والمدن المصرية، إذ تسجل بعض المناطق في جنوب الصعيد درجات حرارة عظمى تتجاوز 30 درجة مئوية، بينما تنخفض درجات الحرارة الصغرى في مناطق أخرى إلى مستويات أقل، خاصة في المدن الجبلية والمناطق الصحراوية.

هل توجد شبورة مائية الثلاثاء على الطرق؟ وما موعد ظهورها؟

تعد الشبورة المائية من أبرز الظواهر الجوية المتوقعة صباح الثلاثاء، إذ أشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى ظهورها خلال ساعات الصباح الباكر، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتؤدي الشبورة المائية الكثيفة إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق، وهو ما يتطلب من قائدي السيارات توخي الحذر، والقيادة بسرعات مناسبة لطبيعة الطريق، مع ترك مسافات آمنة بين المركبات، والانتباه إلى أي تغيرات مفاجئة في مستوى الرؤية أثناء التنقل.

وتشمل المناطق المتوقع تأثرها بالشبورة عددًا من الطرق المرتبطة بالمحافظات الشمالية والقاهرة الكبرى، إلى جانب الطرق المؤدية إلى مدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ولذلك ينبغي مراعاة ظروف الطقس قبل التحرك خلال ساعات الصباح.

أين تسقط الأمطار الثلاثاء؟ وما نسبة حدوثها؟

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بالإضافة إلى مناطق حلايب وشلاتين، مع احتمالية أن تكون الأمطار متوسطة أحيانًا على بعض المناطق.

وتبلغ نسبة حدوث الأمطار نحو 20%، على أن تسقط على فترات متقطعة، وهو ما يعني أن فرص الهطول ليست مستمرة طوال اليوم، وقد تختلف من منطقة إلى أخرى بحسب تطور الحالة الجوية.

وتشمل المناطق المعنية بتوقعات الأمطار أجزاء من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، إلى جانب حلايب وشلاتين، وينبغي متابعة التحديثات الجوية الصادرة عن الهيئة لمعرفة أي تغيرات تطرأ على أماكن سقوط الأمطار أو شدتها.

هل تنشط الرياح في المحافظات المصرية؟

تشهد أغلب أنحاء البلاد نشاطًا للرياح على فترات متقطعة، بحسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وهو ما يمثل إحدى الظواهر الجوية المصاحبة لحالة الطقس المتوقعة يوم الثلاثاء.

ويأتي نشاط الرياح بالتزامن مع الأجواء المعتدلة نهارًا والمائلة للبرودة ليلًا، إلى جانب فرص سقوط الأمطار على بعض المناطق، ولذلك تظل متابعة النشرات الجوية مهمة للتعرف على تطورات حالة الطقس خلال اليوم.

ما حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر وخليج السويس؟

تختلف حالة الملاحة البحرية المتوقعة بين المسطحات المائية، وفقًا لتوقعات الأرصاد الجوية، حيث تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، مع ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى مترين، واتجاه الرياح شمالية غربية.

أما البحر الأحمر، فتكون حالته البحرية معتدلة أيضًا، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2.25 متر، مع رياح شمالية غربية.

وفيما يتعلق بخليج السويس، فتشير التوقعات إلى أن حالته ستكون معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين مترين و2.5 متر، مع اتجاه الرياح شمالية غربية.

وتوضح هذه التوقعات وجود اختلاف في حالة البحر وخليج السويس، وهو ما يجعل بيانات ارتفاع الأمواج واتجاه الرياح من المعلومات المهمة بالنسبة للأنشطة البحرية والملاحية.

ما درجات الحرارة المتوقعة في محافظات ومدن مصر؟

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة الثلاثاء 24 نوفمبر، على عدد كبير من المحافظات والمدن المصرية، وجاءت البيانات على النحو الآتي.

القاهرة الكبرى والوجه البحري:

القاهرة: العظمى 24، الصغرى 15.

العاصمة الجديدة: العظمى 24، الصغرى 13.

6 أكتوبر: العظمى 25، الصغرى 13.

بنها: العظمى 23، الصغرى 14.

دمنهور: العظمى 23، الصغرى 13.

وادي النطرون: العظمى 24، الصغرى 15.

كفر الشيخ: العظمى 23، الصغرى 14.

بلطيم: العظمى 22، الصغرى 14.

المنصورة: العظمى 23، الصغرى 15.

الزقازيق: العظمى 24، الصغرى 15.

شبين الكوم: العظمى 23، الصغرى 14.

طنطا: العظمى 23، الصغرى 14.

السواحل الشمالية ومدن القناة وسيناء:

دمياط: العظمى 22، الصغرى 15.

بورسعيد: العظمى 23، الصغرى 15.

الإسماعيلية: العظمى 24، الصغرى 12.

السويس: العظمى 24، الصغرى 13.

العريش: العظمى 23، الصغرى 12.

رفح: العظمى 23، الصغرى 13.

رأس سدر: العظمى 24، الصغرى 15.

نخل: العظمى 22، الصغرى 10.

كاترين: العظمى 21، الصغرى 08.

الطور: العظمى 26، الصغرى 17.

طابا: العظمى 26، الصغرى 15.

شرم الشيخ: العظمى 30، الصغرى 23.

مدن البحر الأحمر وجنوب سيناء:

الغردقة: العظمى 29، الصغرى 19.

رأس غارب: العظمى 27، الصغرى 18.

سفاجا: العظمى 29، الصغرى 19.

مرسى علم: العظمى 30، الصغرى 21.

شلاتين: العظمى 31، الصغرى 21.

حلايب: العظمى 27، الصغرى 21.

أبو رماد: العظمى 30، الصغرى 20.

مرسى حميرة: العظمى 31، الصغرى 20.

أبرق: العظمى 31، الصغرى 21.

جبل علبة: العظمى 30، الصغرى 20.

رأس حدربة: العظمى 27، الصغرى 19.

شمال الصعيد وجنوبه:

الفيوم: العظمى 24، الصغرى 14.

بني سويف: العظمى 24، الصغرى 14.

المنيا: العظمى 25، الصغرى 13.

أسيوط: العظمى 25، الصغرى 14.

سوهاج: العظمى 26، الصغرى 15.

قنا: العظمى 31، الصغرى 18.

الأقصر: العظمى 32، الصغرى 17.

أسوان: العظمى 33، الصغرى 19.

الوادي الجديد: العظمى 29، الصغرى 18.

أبوسمبل: العظمى 32، الصغرى 19.

ما درجات الحرارة المتوقعة في العواصم والمدن العربية؟

تتضمن توقعات درجات الحرارة الثلاثاء عددًا من المدن والعواصم العربية، حيث تتفاوت درجات الحرارة العظمى والصغرى من مدينة إلى أخرى، وفق البيانات المعلنة، وجاءت كالتالي.

مكة: العظمى 34، الصغرى 23.

المدينة: العظمى 33، الصغرى 18.

الرياض: العظمى 29، الصغرى 14.

المنامة: العظمى 28، الصغرى 22.

أبوظبي: العظمى 31، الصغرى 22.

الدوحة: العظمى 29، الصغرى 22.

الكويت: العظمى 31، الصغرى 16.

دمشق: العظمى 24، الصغرى 11.

بيروت: العظمى 22، الصغرى 19.

عمان: العظمى 22، الصغرى 11.

القدس: العظمى 21، الصغرى 13.

غزة: العظمى 23، الصغرى 17.

بغداد: العظمى 30، الصغرى 16.

مسقط: العظمى 29، الصغرى 22.

صنعاء: العظمى 23، الصغرى 05.

الخرطوم: العظمى 37، الصغرى 24.

طرابلس: العظمى 23، الصغرى 17.

تونس: العظمى 24، الصغرى 14.

الجزائر: العظمى 23، الصغرى 17.

الرباط: العظمى 22، الصغرى 13.

ما درجات الحرارة المتوقعة في مدن وعواصم العالم؟

تشمل النشرة الجوية كذلك درجات الحرارة المتوقعة في عدد من المدن والعواصم العالمية، مع تفاوت واضح بين درجات الحرارة العظمى والصغرى، وجاءت البيانات كالتالي.

أنقرة: العظمى 11، الصغرى -01.

إسطنبول: العظمى 10، الصغرى 01.

إسلام آباد: العظمى 24، الصغرى 09.

نيودلهي: العظمى 25، الصغرى 12.

جاكرتا: العظمى 33، الصغرى 24.

بكين: العظمى 09، الصغرى -06.

كوالالمبور: العظمى 33، الصغرى 23.

طوكيو: العظمى 19، الصغرى 08.

أثينا: العظمى 18، الصغرى 08.

روما: العظمى 17، الصغرى 12.

باريس: العظمى 07، الصغرى 05.

مدريد: العظمى 09، الصغرى 06.

برلين: العظمى 02، الصغرى -02.

لندن: العظمى 08، الصغرى 04.

مونتريال: العظمى 02، الصغرى -04.

موسكو: العظمى 00، الصغرى -03.

نيويورك: العظمى 09، الصغرى 01.

واشنطن: العظمى 13، الصغرى 00.

نواكشوط: العظمى 37، الصغرى 23.

أديس أبابا: العظمى 24، الصغرى 13.