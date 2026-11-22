تترقب حالة الطقس في مصر خلال الأيام المقبلة عددا من التغيرات الجوية، بالتزامن مع استمرار الأجواء الخريفية وتفاوت درجات الحرارة بين فترات النهار والليل، وسط تحذيرات من تكون الشبورة المائية على الطرق في الصباح الباكر، إلى جانب فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس خلال الفترة من الاثنين 23 نوفمبر وحتى الجمعة 27 نوفمبر 2026، موضحة أن البلاد ستشهد أجواء معتدلة إلى مائلة للحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، بينما تكون حارة على جنوب الصعيد، مع أجواء مائلة للبرودة إلى باردة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

الشبورة المائية أبرز الظواهر الجوية حتى الجمعة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الساعة 4 وحتى 9 صباحا، على عدد من الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت إلى احتمالية أن تكون الشبورة كثيفة أحيانا على بعض الطرق، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خاصة خلال الساعات الأولى من الصباح، مطالبة قائدي السيارات بتوخي الحذر والالتزام بالسرعات المقررة وترك مسافات آمنة بين المركبات.

فرص سقوط الأمطار من الاثنين إلى الأربعاء

وتتضمن خريطة الظواهر الجوية فرصا لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تصل إلى نحو 30%، خلال الفترة من الاثنين 23 نوفمبر وحتى الأربعاء 25 نوفمبر، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، إلى جانب حلايب وشلاتين.

ومن المتوقع أن تسقط الأمطار على فترات متقطعة، بالتزامن مع نشاط للرياح أحيانا على مناطق من جنوب سيناء، دون أن تكون هذه الظواهر مستمرة على مدار اليوم.

وأكدت الهيئة أن خرائط الطقس قد تشهد تغيرات سريعة خلال فصل الخريف، الأمر الذي قد يستدعي تعديل التوقعات وفقا لآخر تطورات الحالة الجوية، مشيرة إلى تحديث النشرات عند حدوث أي تغييرات، وداعية المواطنين إلى متابعة البيانات الرسمية الصادرة عنها.

درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة والوجه البحري

تشهد القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري استقرارا نسبيا في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، حيث تسجل العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة يوم الاثنين 23 نوفمبر.

وتنخفض درجة الحرارة الصغرى إلى 15 درجة يومي الثلاثاء والأربعاء، مع استمرار العظمى عند 25 درجة، بينما تسجل العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة يومي الخميس والجمعة.

درجات الحرارة في السواحل الشمالية

وبالنسبة إلى السواحل الشمالية، تسجل درجات الحرارة يوم الاثنين 23 نوفمبر 23 درجة للعظمى و15 درجة للصغرى، وتستمر العظمى عند 23 درجة يومي الثلاثاء والأربعاء، مع صغرى تبلغ 16 درجة.

وتنخفض درجات الحرارة العظمى إلى 22 درجة يومي الخميس والجمعة، بينما ترتفع الصغرى إلى 17 درجة.

درجات الحرارة في شمال الصعيد

وفي شمال الصعيد، تسجل درجات الحرارة العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة يوم الاثنين، بينما تبلغ العظمى 25 درجة خلال الفترة من الثلاثاء وحتى الخميس، مع استمرار الصغرى عند 12 درجة.

وتنخفض العظمى يوم الجمعة إلى 24 درجة، دون تغيير في درجات الحرارة الصغرى التي تستقر عند 12 درجة.

درجات الحرارة في جنوب الصعيد

ويظل جنوب الصعيد الأعلى في درجات الحرارة مقارنة بباقي المناطق، حيث تسجل العظمى 33 درجة والصغرى 17 درجة يوم الاثنين 23 نوفمبر.

وتنخفض العظمى إلى 32 درجة يوم الثلاثاء، ثم تسجل 31 درجة اعتبارا من الأربعاء وحتى الجمعة، مع استقرار درجات الحرارة الصغرى عند 17 درجة طوال فترة التوقعات.

وتعكس توقعات الطقس استمرار الفارق بين درجات الحرارة خلال النهار والليل، خاصة في محافظات الصعيد، بينما تظل الشبورة المائية وفرص الأمطار الخفيفة أبرز الظواهر الجوية المنتظرة خلال الأيام الأولى من الفترة، ما يتطلب الحذر أثناء القيادة ومتابعة تحديثات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.