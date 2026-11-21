تتجه حالة الطقس غدا الأحد 22 نوفمبر 2026 إلى أجواء خريفية متباينة على مختلف محافظات الجمهورية، حيث يسود طقس معتدل يميل إلى الحرارة خلال ساعات النهار على معظم المناطق، بينما ترتفع درجات الحرارة لتصبح الأجواء حارة على جنوب الصعيد، قبل أن تنخفض بشكل ملحوظ مع حلول الليل والصباح الباكر.

حالة الطقس

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة، محذرة من تكون شبورة مائية قد تصل إلى حد الكثافة على بعض الطرق، إلى جانب فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من البلاد.

حالة الطقس غدا الأحد

توقعت هيئة الأرصاد أن يسود طقس معتدل إلى مائل للحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، ويكون حارا على جنوب الصعيد، بينما تميل الأجواء إلى البرودة خلال ساعات الليل، وتصبح باردة في الصباح الباكر على معظم المناطق.

الظواهر الجوية المتوقعة الأحد 22 نوفمبر

تشهد بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد، مرورا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، فرص تكون شبورة مائية خلال الفترة من الساعة 4 وحتى 9 صباحا، وقد تكون كثيفة أحيانا، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة والالتزام بالسرعات المقررة.

كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تصل إلى 30% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، بالإضافة إلى مناطق حلايب وشلاتين، وذلك على فترات متقطعة.

حالة الطقس

وأشارت التوقعات إلى ظهور بعض السحب على مناطق متفرقة من شمال البلاد، تمتد إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد يصاحبها احتمال ضعيف جدا لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تبلغ نحو 10% على بعض المناطق.

درجات الحرارة غدا الأحد 22 نوفمبر 2026

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على عدد من المحافظات والمدن كالتالي.

القاهرة

العظمى 26 درجة.

الصغرى 17 درجة.

الإسكندرية

العظمى 25 درجة.

الصغرى 17 درجة.

الإسماعيلية

العظمى 27 درجة.

الصغرى 13 درجة.

مطروح

العظمى 24 درجة.

الصغرى 16 درجة.

شرم الشيخ

العظمى 31 درجة.

الصغرى 22 درجة.

أسوان

العظمى 33 درجة.

الصغرى 17 درجة.

حالة الطقس

وتنصح الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بضرورة توخي الحذر خلال ساعات الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع القيادة بهدوء وترك مسافات آمنة بين السيارات.

كما يفضل ارتداء ملابس مناسبة خلال فترات الليل والصباح الباكر، نظرا لانخفاض درجات الحرارة مقارنة بساعات النهار.