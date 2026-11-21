كشف الإعلامي أحمد موسى، أن عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، وجّه دعوة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيارة ليبيا، وذلك خلال لقائهما الأخير في القاهرة، مشيرًا إلى أن الدبيبة كرر الدعوة للرئيس السيسي مرتين أو 3 مرات خلال اللقاء.

عمق العلاقات التي تربط الشعبين

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن الدبيبة أكد أن الشعب الليبي يتطلع إلى زيارة الرئيس السيسي إلى ليبيا، في تعبير عن عمق العلاقات التي تربط الشعبين المصري والليبي.

دعم الاستقرار داخل ليبيا

وأضاف أن اللقاء عكس حرص الجانب الليبي على تعزيز العلاقات مع مصر، والاستفادة من الدور المصري في دعم الاستقرار داخل ليبيا، لافتًا إلى أن الروابط التاريخية والأخوية بين البلدين تمثل أساسًا مهمًا لتطوير التعاون خلال المرحلة المقبلة.