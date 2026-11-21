كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل ما دار خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، بشأن ملف مذكرة ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا، التي أُبرمت خلال فترة حكومة فائز السراج.

المواقف المرتبطة بالمذكرة داخل ليبيا

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن هذا الملف كان ضمن الموضوعات التي جرى بحثها خلال اللقاء، في ضوء المواقف المرتبطة بالمذكرة داخل ليبيا، وما أثارته من نقاشات في الأوساط الليبية.

وأضاف أن الدبيبة أكد خلال اللقاء أن ليبيا لن تتخذ أي إجراء من شأنه الإضرار بمصر أو مصالحها، مشددًا على أن مصالح البلدين واحدة، وأن العلاقات بين الشعبين تقوم على الأخوة والروابط التاريخية.

العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وطرابلس

وأوضح موسى أن الدبيبة أكد كذلك تأثر الشعب الليبي بالثقافة المصرية، وأنه لا يمكن أن يكون هناك أي توجه يمس المصالح المصرية، في تأكيد على أهمية الحفاظ على العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وطرابلس.