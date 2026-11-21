عقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، لقاءً مع الكوادر الطبية والإدارية من مختلف منشآت فرع الهيئة بمحافظة أسوان، وذلك ضمن فعاليات زيارته الميدانية للمحافظة، لفتح مساحة مباشرة للحوار مع الكوادر، والتعرف على رؤاهم بشأن تطوير منظومة العمل، والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم اليومية في تقديم الخدمات الصحية.

جاء ذلك في إطار مبادرة «يوم للمواطن» كأحد مخرجات منتدى مصر 2026، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التواصل الميداني والمباشر.

وشهد اللقاء حوارًا مفتوحًا حول واقع العمل داخل المنشآت الصحية، وما تشهده من متطلبات تشغيلية ومهنية، حيث طرح المشاركون عددًا من الآراء والملاحظات والمقترحات المتعلقة بتيسير إجراءات العمل، وتعزيز التنسيق بين الفرق المختلفة، وتطوير آليات تقديم الخدمات، إلى جانب مناقشة سبل دعم الكوادر وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة أكبر.

الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الكوادر العاملة بمختلف المنشآت

وتناول اللقاء أهمية الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الكوادر العاملة بمختلف المنشآت، باعتبارهم الأقرب إلى تفاصيل العمل اليومي واحتياجات المنتفعين، بما يجعل مشاركتهم في طرح الأفكار وتحديد أولويات التطوير عنصرًا مهمًا في صياغة حلول عملية قابلة للتطبيق، تسهم في تحسين بيئة العمل وتطوير مستوى الخدمات.

كما ناقش اللقاء سبل تعزيز الاستثمار في العنصر البشري من خلال التدريب المستمر، وتنمية المهارات الفنية والإدارية، وتبادل الخبرات بين المنشآت والتخصصات المختلفة، بما يواكب التطور المتسارع في الخدمات الطبية وأساليب الإدارة والتشغيل، ويدعم بناء فرق عمل قادرة على التعامل مع متطلبات المنظومة وتطلعات المنتفعين.

ويعكس هذا اللقاء توجه الهيئة نحو ترسيخ ثقافة المشاركة والحوار داخل بيئة العمل، وعدم اقتصار متابعة الأداء على المؤشرات والنتائج فقط، بل امتدادها إلى الاستماع للكوادر والتعرف على رؤيتها لما يحتاجه العمل من تطوير، بما يعزز روح الفريق والمسؤولية المشتركة تجاه أهداف المنظومة.

وتولي الهيئة العامة للرعاية الصحية أهمية كبيرة لدور الكوادر الطبية والإدارية في مسيرة تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، انطلاقًا من أن جودة الخدمة تبدأ من كفاءة مقدمها، وأن دعم الكوادر وتقدير خبراتها وتهيئة الظروف المناسبة لأداء مهامها يمثل استثمارًا مباشرًا في مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

ويأتي اللقاء ضمن فعاليات مبادرة «يوم للمواطن» بمحافظة أسوان، التي تتيح التواصل المباشر مع مختلف أطراف المنظومة، والاستماع إلى تجاربهم واحتياجاتهم، بما يثري عملية التطوير برؤى واقعية تنطلق من داخل المنشآت الصحية، وتدعم الارتقاء المستمر بالأداء والخدمات.