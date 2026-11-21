انتقد الإعلامي أحمد موسى تصريحات الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بشأن حرصه على إنقاذ أرواح الفلسطينيين وإبعادهم عن مناطق الخطر خلال الحرب على قطاع غزة، متسائلًا عن أسباب عدم تدخل الإدارة الأمريكية لوقف العدوان الإسرائيلي، رغم امتلاكها الأدوات اللازمة للضغط على حكومة بنيامين نتنياهو.

حماية أرواح الفلسطينيين

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن الحديث عن حماية أرواح الفلسطينيين كان يجب أن يبدأ بوقف الحرب والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وليس المطالبة بخروج الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية.

وأضاف أن الولايات المتحدة كانت تستطيع وقف العدوان من خلال وقف إمدادات الأسلحة والصواريخ التي حصل عليها جيش الاحتلال واستخدمها في عملياته العسكرية ضد الشعب الفلسطيني.

تدمير قطاع غزة جاءت من الولايات المتحدة

وأشار إلى أن الأسلحة التي استخدمتها إسرائيل في قتل الفلسطينيين وتدمير قطاع غزة جاءت من الولايات المتحدة الأمريكية، متسائلًا عن كيفية الحديث عن حماية أرواح المدنيين في الوقت الذي استمر فيه الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل.

حق الشعب الفلسطيني

وأكد موسى أن الإدارة الأمريكية السابقة كانت داعمة لنتنياهو خلال الحرب، معتبرًا أن استمرار هذا الدعم يجعلها شريكة في المسؤولية عن الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني.

وشدد على أن من يريد بالفعل إنقاذ أرواح الفلسطينيين عليه وقف تسليح إسرائيل والضغط على حكومتها لإنهاء الحرب، بدلًا من طرح سيناريوهات تهجير السكان من أرضهم.