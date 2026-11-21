تتصدر رسوم التحويلات عبر تطبيق إنستاباي اهتمامات عدد كبير من المستخدمين، في ظل الاعتماد المتزايد على خدمات الدفع والتحويل الإلكتروني لإنجاز المعاملات المالية بسهولة وسرعة، دون الحاجة إلى التوجه لفروع البنوك أو الانتظار أمام ماكينات الصراف الآلي.

وتختلف تكلفة استخدام تطبيق إنستاباي باختلاف نوع الخدمة وقيمة المعاملة المالية، إذ تُفرض عمولة على تحويل الأموال بنسبة محددة من المبلغ المحول، مع وجود حد أدنى وحد أقصى للرسوم على العملية الواحدة، كما يتحمل المستخدم مقابلًا إضافيًا عند تجاوز عدد عمليات الاستعلام المجانية المتاحة شهريًا.

وفي هذا التقرير نستعرض تفاصيل رسوم التحويلات عبر إنستاباي، وحدود المبالغ المسموح بتحويلها يوميًا وشهريًا، إلى جانب تكلفة تحويل 70 ألف جنيه من خلال التطبيق.

رسوم التحويلات المالية عبر تطبيق إنستاباي

تُحسب رسوم التحويل عبر تطبيق إنستاباي بنسبة 0.1% من قيمة المبلغ الذي يرغب المستخدم في تحويله، وفقًا للتعريفة المطبقة منذ أبريل 2025، مع تحديد حد أدنى للعمولة يبلغ 50 قرشًا، وحد أقصى يصل إلى 20 جنيهًا للعملية الواحدة.

وتعني هذه الآلية أن قيمة الرسوم ترتفع تدريجيًا مع زيادة المبلغ المحول، لكنها لا تتجاوز 20 جنيهًا مهما ارتفعت قيمة المعاملة ضمن الحدود المسموح بها للتحويل.

وتظهر الرسوم المقررة للمستخدم قبل تأكيد عملية التحويل، بما يتيح له معرفة تكلفة المعاملة النهائية ومراجعة المبلغ والعمولة قبل إتمام إرسال الأموال إلى المستفيد.

وتأتي هذه الرسوم ضمن تكلفة الخدمات المالية التي يقدمها التطبيق، الذي يتيح إجراء التحويلات بين الحسابات البنكية والمحافظ المرتبطة بالخدمات المصرفية الرقمية.

رسوم الاستعلام عن الرصيد وكشف الحساب عبر إنستاباي

لا تقتصر تكلفة استخدام تطبيق إنستاباي على تحويل الأموال فقط، إذ تشمل أيضًا بعض الخدمات المرتبطة بالاستعلام عن البيانات المالية، مثل معرفة الرصيد والاطلاع على كشف الحساب المختصر.

ويمنح التطبيق المستخدمين 10 عمليات استعلام مجانية شهريًا، ويمكن الاستفادة منها في متابعة الرصيد والحساب دون دفع رسوم إضافية.

وبعد استنفاد عدد العمليات المجانية المحدد، يتم تحصيل 50 قرشًا عن كل عملية استعلام إضافية، وهو ما يجعل من المهم متابعة عدد مرات استخدام هذه الخدمة خلال الشهر لتجنب تحمل رسوم غير ضرورية.

وتتيح هذه الميزة للمستخدمين الاطلاع على بياناتهم المالية ومتابعة حركة الحساب، مع الاستفادة من العدد المجاني المتاح قبل بدء احتساب المقابل الإضافي.

الحدود القصوى للتحويل عبر تطبيق إنستاباي

حدد تطبيق إنستاباي حدودًا قصوى لقيمة التحويلات المالية، سواء على مستوى المعاملة الواحدة أو إجمالي المبالغ التي يمكن إرسالها خلال اليوم والشهر، بما ينظم استخدام الخدمة ويضع سقفًا للعمليات المالية المنفذة عبر التطبيق.

وجاءت حدود التحويل المقررة على النحو التالي:

الحد الأقصى للمعاملة الواحدة: 70 ألف جنيه.

70 ألف جنيه. الحد الأقصى لإجمالي التحويلات اليومية: 120 ألف جنيه.

120 ألف جنيه. الحد الأقصى لإجمالي التحويلات الشهرية: 400 ألف جنيه.

وتعني هذه الحدود أن المستخدم يستطيع تنفيذ تحويل واحد بقيمة تصل إلى 70 ألف جنيه، بشرط الالتزام بالسقف الإجمالي للتحويلات خلال اليوم والشهر.

كما ينبغي الانتباه إلى أن الحد الأقصى للعملية الواحدة يختلف عن إجمالي التحويلات المسموح بها؛ إذ يمكن تنفيذ أكثر من معاملة خلال اليوم، طالما لم يتجاوز مجموعها الحد اليومي البالغ 120 ألف جنيه، مع الالتزام بالسقف الشهري المحدد عند 400 ألف جنيه.

كم تبلغ رسوم تحويل 70 ألف جنيه عبر إنستاباي؟

يبلغ الحد الأقصى لقيمة التحويل الواحد عبر إنستاباي 70 ألف جنيه، وعند تنفيذ معاملة بهذه القيمة تصل الرسوم المحسوبة وفق نسبة 0.1% إلى 70 جنيهًا قبل تطبيق الحد الأقصى للعمولة.

لكن المستخدم لا يدفع 70 جنيهًا، لأن التعريفة تحدد سقفًا أقصى للرسوم يبلغ 20 جنيهًا للعملية الواحدة، وبالتالي تصبح تكلفة تحويل 70 ألف جنيه عبر التطبيق 20 جنيهًا فقط.

وتوضح هذه الحالة أهمية وجود حد أقصى للعمولة، إذ يمنع ارتفاع رسوم التحويل بصورة متناسبة مع المبالغ الكبيرة، ويضمن عدم تجاوز التكلفة المحددة مهما بلغت قيمة المعاملة داخل الحدود المسموح بها.

كيف تعرف رسوم التحويل قبل إتمام العملية؟

يتيح تطبيق إنستاباي للمستخدم معرفة الرسوم المقررة قبل تأكيد إرسال الأموال، إذ تظهر تكلفة التحويل ضمن تفاصيل المعاملة قبل تنفيذها نهائيًا.

ويساعد ذلك على مراجعة قيمة المبلغ المراد تحويله والعمولة المستحقة، والتأكد من إجمالي التكلفة قبل الضغط على تأكيد العملية.

ومع تعدد الخدمات المتاحة عبر التطبيق، يصبح من الضروري الانتباه إلى الفرق بين رسوم تحويل الأموال ورسوم الاستعلام الإضافية، إلى جانب متابعة حدود التحويل اليومية والشهرية، حتى يتمكن المستخدم من الاستفادة من الخدمات المالية الرقمية دون تجاوز القيود المحددة.