شهدت الحلقة الثالثة من الموسم الثاني لبرنامج «دولة التلاوة» أجواء تنافسية قوية بين المشاركين، مع تقديم مجموعة من التلاوات القرآنية التي عكست تنوع الأصوات واختلاف أساليب الأداء، وسط تقارب ملحوظ في تقييمات لجنة التحكيم، وهو ما جعل المنافسة على المراكز المتقدمة وبطاقات الاستمرار أكثر صعوبة.

وجاءت نتائج الحلقة متقاربة بفوارق محدودة بين عدد من المتسابقين، بعدما نجح أكثر من قارئ في تحقيق درجات مرتفعة، فيما حسمت لجنة التحكيم إحدى المواجهات المباشرة بين المتنافسين، لتحدد هوية القارئ الذي يواصل رحلته في المسابقة، والمشارك الذي تنتهي مشاركته عند هذه المرحلة.

فياض أحمد في صدارة ترتيب المتسابقين

ووفقا لنتائج التقييم، انتزع فياض أحمد فياض المركز الأول في الحلقة الثالثة، بعدما حصل على 274 درجة، متفوقا بفارق درجة واحدة على ربيع إسماعيل خطاب، الذي حل في المركز الثاني برصيد 273 درجة.

وتقاسم ثلاثة متسابقين المركز التالي، بعدما حصل كل من محمد محمود خليفة وأحمد أشرف ومصطفى حمودة على 272 درجة، ليؤكد هذا التقارب استمرار المنافسة بين القراء المشاركين، وعدم وجود فوارق كبيرة في مستويات التقييم.

وجاء محمد محمود الخولي في المركز التالي بحصوله على 271 درجة، بينما سجل يوسف عبدة رعنه 270 درجة، لكنه لم ينجح في حجز مكان ضمن المتأهلين لمواصلة المنافسة.

مواجهة حاسمة بين محمد الخولي وأحمد حسام الدين

وشهدت الحلقة مواجهة فاصلة جمعت بين محمد محمود الخولي وأحمد حسام الدين، في منافسة استهدفت تحديد المتسابق الذي يحصل على فرصة جديدة للاستمرار في الموسم الثاني من البرنامج.

وبعد تقييم أداء المتنافسين، قررت لجنة التحكيم اختيار محمد محمود الخولي لمواصلة مشواره في «دولة التلاوة»، بينما انتهت رحلة أحمد حسام الدين في البرنامج، وفقا لنتيجة التصفية التي شهدتها الحلقة.

تقارب الدرجات يزيد سخونة المنافسة في الموسم الثاني

وأبرزت نتائج الحلقة الثالثة حجم التقارب بين المشاركين، سواء على مستوى الدرجات التي حصل عليها أصحاب المراكز الأولى أو في المنافسة على بطاقات التأهل والاستمرار، وهو ما يعكس قوة المواجهات بين القراء وتعدد الأصوات المتميزة المشاركة في البرنامج.

كما أضفى تقارب التقييمات مزيدا من الإثارة على مجريات الموسم الثاني، في ظل صعوبة حسم المراكز بفوارق كبيرة، الأمر الذي يجعل الحلقات المقبلة محط اهتمام الجمهور، انتظارا لما سيقدمه المتسابقون من تلاوات قرآنية جديدة، وما ستسفر عنه تقييمات لجنة التحكيم من نتائج تحدد مسار المنافسة.