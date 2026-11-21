يغفل كثير من الناس عن فضل الوقت الذي يسبق الظهر، ويتساءلون عن أسرار آخر ساعة قبل الظهر ؟ وذلك لما في هذا الوقت من أسرار عظيمة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على الصلاة والدعاء فيه، من هنا ينبغي معرفة أسرار آخر ساعة قبل الظهر .

أسرار آخر ساعة قبل الظهر

وردت عدة أسرار لآخر ساعة قبل الظهر ، ومن أسرار آخر ساعة قبل الظهر أن في هذا الوقت تفتح أبواب السماء للدعاء والعمل الصالح ، لذا تعد آخر ساعة قبل الظهر من أوقات استجابة الدعاء في اليوم، فالدعاء مستجاب بعد زوال الشمس قبل الظهر.

روي عن عبد الله بن السائب – رضي الله عنه أن رسول الله كان يصلي أربعًا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر وقال: «إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح» رواه الترمذي وهو صحيح الإسناد انظر تخريج المشكاة.

ورد عنها أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حرص على اغتنام فضلها بل وأوصى باغتنامها، بصالح الأعمال ، سواء صلاة فكان يصلي أربع ركعات أو دعاء أو صدقات وما نحوها ، ولا شك أن دعاء قبل الظهر المستجاب من أهم أسرار هذه الساعة قبل الظهر بل من كنوزها التي ينبغي ألا يفوتها الجميع ، فبه تقضى حوائجهم وتنفرج همومهم وتتحقق أحلامهم، فضلاً عن الثواب الجزيل .

آخر ساعة قبل الظهر

ورد أن الوقت بعد الزوال وقبل أذان الظهر هو انتصاف النهار وهو مقابل لانتصاف الليل، وأبواب السماء تفتح بعد زوال الشمس ويحصل النزول الإلهي بعد انتصاف الليل، فهما وقتا قرب ورحمة، هذا يفتح فيه أبواب السماء، وهذا ينزل فيه الرب تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا.

ورد فيما رواه عبدالله بن السائب (المحدث : الألباني)، في صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم: 478، أنَّ أَنّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يُصَلّي أَرْبَعًا بَعْد أَنْ تَزُولَ الشّمْسُ قبلَ الظهرِ ، وَقَالَ : « إنّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ السّمَاءِ فَأُحِبّ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِيهَا عَمَلٌ صَالِحٌ».