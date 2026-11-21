كشفت الفنانة المعتزلة شمس البارودي تفاصيل مؤثرة عن حياة نجلها الراحل عبد الله، مشيرة إلى أنه لم يكن مرتبطًا قبل وفاته، وكان قد طلب منها البحث عن عروس له.

وقالت شمس البارودي، في فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك»، إن نجلها طلب منها أن تبحث له عن عروس، ووعدته بأن يختار من بين ثلاث فتيات بعد عودتهما، إلا أنهما لم يعودا معًا.

وأضافت أنها مرت بحالة نفسية صعبة عقب وفاة نجلها، مؤكدة أن الله ربط على قلبها بفضل تمسكها بدعاء أم موسى، الذي كان مصدرًا للسكينة والصبر في محنتها.

وأشارت إلى أن زوجها الفنان الراحل حسن يوسف لم يستطع تحمل صدمة رحيل نجله، موضحة أن حالته الصحية تدهورت خلال العام التالي للوفاة، بعدما ظل غير مصدق لخبر رحيل ابنه.

من جانب آخر، أثارت الفنانة المعتزلة شمس البارودي حالة من التعاطف، بعدما شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، منشورًا مؤثرًا استرجعت خلاله ذكرياتها مع صديقة عمرها الراحلة هناء كريم، معبرة عن اشتياقها لها، خاصة في ظل ما مرت به من أحزان بعد فقدان زوجها الفنان حسن يوسف ونجلهما عبدالله.

وتحدثت شمس البارودي بكلمات مؤثرة عن صديقتها، التي رحلت قبل وفاة زوجها حسن يوسف بشهرين، متسائلة عن سبب غيابها وعدم وجودها إلى جوارها في أصعب فترات حياتها، مؤكدة أنها كانت تشعر بها وتفهم ما يدور في قلبها وعقلها دون الحاجة إلى الحديث.