أزاحت شركة «بنتلي» البريطانية الفاخرة الستار عن إصدار خاص وحصري من أولى سياراتها الكهربائية بالكامل «بنتلي توركال»، تم تطويره بالتعاون مع المصمم الياباني الشهير “هيروشي فوجيوارا” مؤسس علامة «FRGMT Design» وأحدث سفير عالمي لعلامة «بنتلي».

وأشرف قسم التخصيص والحرفية «مولينير» التابع للصانع البريطاني على تنفيذ هذا المشروع المبني على فئة «Torcal First Edition»، حيث تقرر حصر الإنتاج في 20 نسخة فقط على مستوى العالم، ليجسد أندر وأغلى تعاون في مسيرة علامة «FRGMT» منذ تأسيسها عام 2003.

تصميم خارجي أحادي اللون وتفاصيل حصرية في «بنتلي FRGMT Torcal»

يعتمد التصميم الخارجي للسيارة على فلسفة البساطة والهدوء التي يشتهر بها المصمم الياباني، حيث يكسو الهيكل طلاء أسود خالص من درجة «Beluga» مع تطعيمات خارجية باللون الرمادي الداكن المطفي (Anthracite Satin) وشعارات وشبكة أمامية معتمة بالكامل.

وزُوّدت السيارة بعجلات رياضية مطروقة طراز «Vortex» قياس 22 بوصة باللون الأسود مع إدخالات من ألياف الكربون لتحسين الانسيابية الهوائية، بالإضافة إلى شعارات «Bentley // FRGMT» الدقيقة على الرفارف الأمامية والباب الخلفي.

مقصورة يدوية الصنع ومنظومة قوة كهربائية فائقة

في الداخل، جمع حرفيو «مولينير» بين الجلود الفاخرة باللونين الأزرق الملكي (Imperial Blue) والأسود (Beluga) مع خياطة متقاطعة يدوية وقشور خشبية باللون الأسود اللامع (Piano Black)، إلى جانب عتبات أبواب مخصصة ورسومات «Bentley x FRGMT» على بطانات الأبواب، مع إتاحة خيارات تخصيص فردية تضمن عدم تطابق أي سيارتين بالكامل.

وتستند هذه النسخة إلى المنظومة الكهربائية الخارقة لفئة «Torcal First Edition» التي تولّد قوة تبلغ 876 حصانًا (653 كيلوواط) وعزم دوران يصل إلى 1,350 نيوتن-متر، مِمَّا يمنحها القدرة على التسارع من الثبات إلى سرعة 96 كم/ساعة (60 ميلًا/ساعة) خلال 2.8 ثانية فقط، والوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 260 كم/ساعة، مع بطارية بسعة 113.2 كيلوواط/ساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 400 كيلوواط لشحنها من 10% إلى 80% في 18 دقيقة.