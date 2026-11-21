أكد أحمد العجوز لاعب الشرقية إنبي الحالي وبتروجيت والمصري والنصر السابق، أن أداء الفريق في بطولة الدوري هذا الموسم جيد حتى الآن، وإن لم يصل لأفضل مستوى بسبب عدة أمور أهمها جهاز فني جديد بقيادة كابتن محمد بركات والتعاقد مع لاعبين جدد وحدوث عدد كبير من الإصابات، على عكس ما كان الموسم الماضي كنا مستقرين مع كابتن حمزة الجمل منذ موسمين وحفظنا بعضنا البعض وبالتالي كنا في أفضل مستوياتنا.

وتابع "العجوز" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري أورا مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: الأمور بدأت تسير بشكل جيد بعد التوقف الدولي الأول، ونجحنا في الفوز على القناة بثلاثية مقابل هدف والظهور بشكل جيد أداءً واستحواذ وعوضنا خسارتنا في المباراة السابقة أمام المقاولون العرب، وإن شاء الله سنعود قريبًا أحد أقوى الفرق مثل الموسم الماضي التي يخشاها الجميع.

وأضاف لاعب بتروجيت السابق: لم نكن محظوظين بترتيب المباريات، بدأنا الموسم أمام الاهلي وبعدها بمباراتين واجهنا بيراميدز، الأهلي يريد العودة لإنه جريح مما حدث الموسم الماضي ويريد الظهور بشكل جيد أمام جماهيره هذا الموسم، وبيراميدز يقدم مستويات كبيرة منذ موسمين ويريد مواصلة نتائجه الجيدة من أجل التتويج بلقب الدوري هذا الموسم، مشددًا: دائمًا ما تصيبنا فوبيا الأهلي بعد تقديم أداء كبير أمامه، بعدها تجد نفسك "متكعبل" مباراة أو أكثر، ربما إجهاد أو تركيز زائد، لكننا على المدى البعيد نجحنا في العودة لمستوانا المعهود بداية من مباراة القناة وإن شاء الله سنعود بكل قوة بعد التوقف الدولي.

وواصل: طريقة عمل كابتن حمزة الجمل مختلفة تمامًا عن كابتن محمد بركات، ربما يكون كابتن حمزة يمتلك خبرات أكثر في دوري أورا، وهدفه الأول هو المكسب حتى لو كان الأداء ليس أفضل شيء، عكس كابتن بركات الذي يعمل على تفاصيل أكثر ويريد تقديم كرة قدم ممتعة تضيف للدوري المصري، ولا يبحث عن المكسب فقط لكن عن الأداء بجانب المكسب وبعدهما ستأتي المنافسة.

وأردف: كابتن محمد بركات مجتهد جدًا ودقيق جدًا في كل التفاصيل المتعلقة بالفريق، ويبحث دومًا عن تقديم كرة قدم ممتعة، بحيث يصبح للفريق شكل وهوية خاصة تظهر أمام الجميع كبار وصغار، وتفرض إسلوب اللعب الخاص بنا على الجميع، وهذا العمل سيستغرق وقتًا طويلًا.

وأنهى أحمد العجوز حديثه: كابتن حمزة الجمل صعب الأمور على كابتن محمد بركات، لكنني أتوقع أن ينجح الاخير باجتهاد ومجهود اللاعبين وبتواجد كابتن سيد معوض في الوصول لأهدافه التي ستجعلنا في مكانة جيدة وستعيدنا لما كنا عليه الموسم الماضي.