استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تصدر مصر قائمة الدول الإفريقية الأكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر خلال 9 سنوات من أصل 10 أعوام، خلال الفترة من 2016 حتى 2025، بما يعكس مكانة مصر الاستثمارية وقدرتها على جذب التدفقات الاستثمارية إلى القارة الإفريقية.

وأوضح المركز، في الإنفوجراف الذي نشره اليوم "السبت"، أن حصة مصر من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى إفريقيا بلغت 22.2% خلال عام 2025، فيما استحوذت على 0.95% من إجمالي التدفقات الاستثمارية العالمية.

وأشار الإنفوجراف إلى نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بنسبة 3.2% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، وذلك بعد استبعاد أثر الصفقات الاستثنائية.