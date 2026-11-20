أُصيب 8 أشخاص، بينهم أطفال، في حادث سقوط إحدى ألعاب الملاهي الرياضية بمركز شباب الشيخ زايد بمحافظة الإسماعيلية، مساء اليوم الجمعة، ما أسفر عن إصابتهم بإصابات متنوعة، جرى نقلهم على إثرها إلى المجمع الطبي لتلقي العلاج اللازم.

أسماء المصابين

ويكشف موقع صدى البلد عن أسماء المصابين و هم كل من: ميرا شريف السيد، 11 عامًا، بسحجات وكدمات بالجسم، وعالية شريف السيد، 14 عامًا، باشتباه كسر باليد اليسرى والذراع الأيمن وسحجات بالوجه، ومي أشرف السيد، 28 عامًا، باشتباه كسر بالقدم اليسرى.

كما أُصيبت هاجر محمود أحمد، 15 عامًا، وجنا محمود أحمد، 11 عامًا، بكدمات وسحجات بالجسم، فيما أُصيبت ملك سيد مسلم محمد، 15 عامًا، بغيبوبة تامة مع اشتباه نزيف داخلي بالمخ وكسور بالساقين والعمود الفقري.

وشملت قائمة المصابين جودي أحمد محمد مرعي، 17 عامًا، بجرح قطعي بطول 7 سم بالوجه، وحلا محمد صبحي السيد، 13 عامًا، باشتباه كسر بالساق الأيمن والذراع الأيمن.



