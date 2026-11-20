قال الرئيس التنفيذي لشركة «بوينج للدفاع والفضاء والأمن» ستيف باركر، إن الشركة تشعر «بمسؤولية كبيرة» تجاه تطوير الجيل المقبل من الطائرات العسكرية، مؤكدا أن مقاتلتها الجديدة «إف-47» وغيرها من عقود الدفاع ستعزز قدرتها على توفير الإمكانات المتطورة التي يحتاج إليها الجيش الأمريكي، رغم التحديات التي واجهتها عمليات الإنتاج خلال السنوات الماضية.

وأضاف باركر - خلال مشاركته في قمة «مستقبل الدفاع» - أن إنتاج الدفعة الأولى من مقاتلات «إف-47» بدأ بالفعل، وأن القوات الجوية الأمريكية تستهدف إجراء أول رحلة لها عام 2028. ومن المقرر أن تحل هذه المقاتلة محل طائرات «إف-22 رابتور» التابعة للقوات الجوية.

وأوضح أن «بوينج» عززت موقعها في مجال الطيران العسكري من الجيل المقبل، بعد فوزها في سبتمبر الماضي بعقد قيمته 20 مليار دولار لتطوير أحدث مقاتلة للبحرية الأمريكية، «إف/إيه-إكس إكس». وأشار إلى أن الشركة تسير على الطريق الصحيح لتجاوز هدفها المتمثل في إنتاج أكثر من 850 باحثا صاروخيا لصواريخ «باتريوت» خلال العام الجاري، مع خطط لزيادة الإنتاج في عام 2027.

ولفت إلى أن الطائرات ذاتية التشغيل ستؤدي دورا متزايد الأهمية في القدرات العسكرية مستقبلا، مشيرا إلى طائرتي «إم كيو-28 جوست بات» و«إم كيو-25 ستينجراي» اللتين تطورهما الشركة.

وفي المقابل، لا تزال «بوينج» تواجه تحديات في برنامج تصنيع طائرتين رئاسيتين جديدتين من طراز «في سي-25 بي»، إذ حصلت الشركة عام 2018 على عقد بقيمة 3.9 مليار دولار لتطويرهما، وكان من المقرر تسليمهما في عام 2024، إلا أن نقص العمالة والتحديات الهندسية وارتفاع التكاليف أدت إلى تأجيل البرنامج، مع توقع تسليم الطائرة الأولى في عام 2028.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قبل في عام 2025 طائرة من طراز «بوينج 747» هدية من قطر لاستخدامها طائرة رئاسية، في ظل استمرار التأخيرات في برنامج «بوينج». وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت هذه العقود تمثل عودة قوية للشركة، قال باركر: «نحن في طريقنا، لكننا لم نصل إلى هدفنا بعد».