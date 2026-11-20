سلط الإعلامي عمرو أديب الضوء على ظاهرة تعامل المصريين مع رؤسائهم، والتي تتمثل في تصاعد الانتقادات والهجوم خلال وجودهم في السلطة، مقابل استعادة إنجازاتهم والإشادة بمواقفهم بعد رحيلهم، معتبرًا أنها ظاهرة متكررة منذ ثورة 1952 وتحتاج إلى إعادة نظر.

القيمة الحقيقية للرئيس

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج «الحكاية» المذاع عبر قناة «إم بي سي مصر»، إن المصريين لا يدركون القيمة الحقيقية للرئيس إلا بعد وفاته، موضحًا أن هذا النمط من التعامل مع القيادات السياسية أصبح أمرًا سائدًا على مدار عقود.

ووصف أديب هذه الظاهرة بأنها غير مفهومة، مشيرًا إلى أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات يمثل نموذجًا واضحًا لها، إذ تتجدد مع رحيله وتكريمه المناسبات التي تدفع إلى استعراض قراراته وإنجازاته التاريخية.

تكريم السادات داخل الكونجرس

ولفت إلى أن تكريم السادات داخل الكونجرس الأمريكي ومنحه الميدالية الذهبية يعيد تسليط الضوء على مسيرته، وما شهدته من محطات فارقة، وفي مقدمتها حرب أكتوبر 1973 واتفاقية السلام والانفتاح الاقتصادي.

إغفال دور كل من شاركوا في صناعة انتصار أكتوبر

وشدد على ضرورة عدم إغفال دور كل من شاركوا في صناعة انتصار أكتوبر، مؤكدًا أن استحضار ذكرى السادات وإنجازاته يجب أن يمتد إلى تذكر جميع الأبطال الذين ساهموا في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي.