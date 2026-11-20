أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الجمعة، أن العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي تقف أمام نقطة تحول مفصلية.

وقالت فون دير لاين - في كلمة لها خلال الجلسة العامة للقمة الثانية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في بروكسل نقلتها قناة "سكاي نيوز" البريطانية - إن الجانبين اتخذا قرارا سياسيا بتعزيز الشراكة بينهما وإحياء أواصر الصداقة التاريخية.. مشيرة إلى أن النتائج التي أسفرت عنها القمة تعكس هذا التوجه نحو توثيق العلاقات بين الجانبين.

وأشارت إلى التوصل لاتفاق جديد بشأن تجارة الأغذية والمشروبات من شأنه تخفيف القيود التجارية والمساهمة في خفض تكاليف المعيشة، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات في مجالات الابتكار والتكنولوجيات النظيفة بما يدعم اقتصادات الجانبين.

وأعربت فون دير لاين عن ترحيبها بالاتفاق الذي يتيح للشباب فرص العمل والدراسة والتنقل في مختلف أرجاء أوروبا.. معتبرة أن هذه الخطوة بالغة الأهمية، إذ سيكون الشباب خير سفراء لتعزيز أواصر الصداقة بين الجانبين.

واختتمت فون دير لاين كلمتها بالإشارة إلى أن القمة ستشهد مناقشة مزيد من الملفات، معربة عن تطلعها إلى استكمال المباحثات بشأنها.

وكانت قد بدأت - في وقت سابق اليوم - أعمال القمة الثانية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ خروج بريطانيا من التكتل لبحث التوصل إلى اتفاقيات جديدة بين الجانبين، وذلك بمشاركة كل من رئيس الوزراء البريطاني أندي بورنهام ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.