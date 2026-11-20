​أُصيب شقيقان صغيران بحروق من الدرجة الأولى، إثر اندلاع حريق يُرجّح نشوبه بسبب أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بمدينة منوف التابعة لمحافظة المنوفية، فيما جرى نقلهما إلى مستشفى منوف العام لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

​وبحسب التفاصيل، استقبل المستشفى الطفل الأول، ويبلغ من العمر عامين وسبعة أشهر، مصابًا بحروق من الدرجة الأولى في الوجه، حيث خضع للفحص والتعامل الطبي الفوري.

​كما استقبل المستشفى شقيقه الأصغر، البالغ من العمر عامًا ونصف العام، مصابًا بحروق من الدرجة الأولى في الوجه والقدمين.

​وأكدت المعطيات عدم وقوع أي وفيات جراء الحادث، واقتصار الإصابات على الشقيقين، وسط استمرار المتابعة الطبية لحالتهما داخل المستشفى.

​من جانبها، حررت الجهات المعنية المحضر اللازم واتخذت الإجراءات القانونية، كما أُخطرت جهات التحقيق لبيان ملابسات الواقعة وأسبابها.