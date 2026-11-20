أكد الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر الشريف، أن الإسلام أولى حقوق الطفل عناية كبيرة، وكفل حقوقه قبل ولادته وبعدها، موضحًا أن رعاية الطفل لا تبدأ بعد مجيئه إلى الدنيا، بل تمتد إلى مرحلة وجوده في رحم أمه.

عالم أزهري: حقوق الطفل قبل ولادته اختيار أم صالحة له

وأوضح الدكتور هاني تمام، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن من حقوق الطفل قبل ولادته اختيار أم صالحة له، مشيرًا إلى أن اختيار الزوجة الصالحة والزوج الصالح يدخل ضمن حقوق الأبناء، مستشهدًا بمقولة أبي الأسود الدؤلي لأبنائه إنه أحسن إليهم قبل ولادتهم باختيار أمهات لا يُعيرون بهن ولا يُعابون بسببهن.

وأشار أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر إلى أن للجنين حقًا في الحياة، مؤكدًا أهمية صيانة هذه الحياة وعدم الاعتداء عليها، كما أن من حقوق الطفل بعد ولادته الرضاعة، فضلًا عن حفظ نصيبه من الميراث إذا استحقه، حتى وهو لا يزال في بطن أمه.

وأضاف أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر أن رعاية الطفل تستمر بعد ولادته، ومن مظاهرها الأذان في أذنه وإقامة العقيقة، موضحًا أن العقيقة سنة نبوية عظيمة ينبغي عدم الاستهانة بها أو التعامل معها باعتبارها أمرًا عاديًا، كما دعا إلى غرس معاني الإيمان في نفوس الأطفال منذ بداية نطقهم، وتعليمهم قول «لا إله إلا الله» وربطهم بالله وتعريفهم بالقرآن الكريم.

وشدد أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر الشريف على أن الأبناء هبة من الله، وأن على الآباء والأمهات أداء حقوقهم والقيام بمسؤولية تربيتهم على الإيمان والقيم، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له»، موضحًا أن المقصود بالولد يشمل الذكر والأنثى.

وأكد أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر أن الابن أو الابنة يمثلان مشروعًا حقيقيًا ممتدًا للوالدين، إذ يبقى أثر تربيتهما الصالحة ودعائهما لوالديهما بعد الوفاة، وهو ما يجعل تنشئة الأبناء على الصلاح والإيمان مسؤولية عظيمة وأمانة يجب الوفاء بها.