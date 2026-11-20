أكد الدكتور محمد سلامة، مدرس الفقه المساعد بجامعة الأزهر الشريف، أن العلم له مكانة عظيمة في الإسلام، فهو نور يقذفه الله سبحانه وتعالى في القلوب، وسبب في رفعة الإنسان وعلو منزلته.

عالم أزهري: الله سبحانه وتعالى يرفع أهل العلم درجات

وأوضح محمد سلامة، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن الله سبحانه وتعالى يرفع أهل العلم درجات، مستشهدًا بقوله تعالى: «يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات»، مؤكدًا أن العلم من أسباب رفعة الإنسان في الدنيا والآخرة.

وأشار مدرس الفقه المساعد بجامعة الأزهر إلى أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فضل السعي في طلب العلم، فقال: «من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله له به طريقًا إلى الجنة»، موضحًا أن هذا الحديث يبرز عظيم الأجر الذي يناله الإنسان عندما يسلك طريق العلم ابتغاء مرضاة الله.

وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أيضًا أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضًا بما يصنع، في دلالة على عظم مكانة طلب العلم وشرف الساعي إليه.

وشدد على ضرورة توضيح قيمة العلم للأبناء، وتعريفهم بفضله ومكانته في الإسلام، حتى يدركوا أهمية الاجتهاد في طلبه والحرص عليه، مؤكدًا أهمية تجديد النية في رحلة التعلم، حتى يتحول طلب العلم إلى عبادة يؤجر عليها الإنسان وينال بها ثوابًا عظيمًا من الله سبحانه وتعالى.