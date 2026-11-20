أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي تعرض قواتها لكمين بالحجارة خلال عملية أمنية في منطقة تلال الخليل الجنوبية، بعدما نصب عدد من مثيري الشغب اليهود الملثمين حاجزًا حجريًا في محاولة لمنع أفراد الشرطة من مغادرة مركبتهم، ما دفع أحد الضباط إلى إطلاق النار في الهواء بعدما شعر بأن حياته باتت مهددة.

ووفقا لبيان الشرطة، رصد الضباط عددًا من المشتبه بهم يرتدون ملابس سوداء وأقنعة، قبل أن يفروا من المكان، ثم يعودوا لنصب كمين للقوات ورشق مركبتها بالحجارة، ما أسفر عن إلحاق أضرار بها.

وأضافت الشرطة أن المشتبه بهم يرتبطون ببؤرة «ثانا» القريبة من مستوطنة سوسيا في جنوب تلال الخليل، مشيرة إلى استدعاء تعزيزات من الشرطة والجيش الإسرائيلي وشرطة حرس الحدود إلى المنطقة، عقب فرار المعتدين.

وخلال عمليات التمشيط، ألقت القوات القبض على أحد المشتبه بهم، الذي قالت الشرطة إنه حاول انتحال شخصية أخرى، واقتادته إلى مركز التحقيق للاشتباه في الاعتداء على أفراد الشرطة ورشقهم بالحجارة وعرقلة عملهم أثناء تأدية مهامهم.

وأوضحت الشرطة أن التحقيق لا يزال مستمرًا لتحديد هوية بقية المشتبه بهم والقبض عليهم، فيما تعتزم طلب تمديد احتجاز المعتقل أمام المحكمة.

وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى تورط مثيري الشغب المرتبطين ببؤرة «ثانا» في تخريب مكونات منظومة أمنية بمستوطنة سوسيا قبل نحو أسبوعين، شملت إتلاف صناديق كهرباء وقطع كابلات، وقدرت قيمة الأضرار بمئات الآلاف من الشواقل، بحسب التقرير.